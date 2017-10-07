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20Референдум в Каталонии
17:12 (мск), источник: ИА REGNUM

В Новосибирске состоялся пикет в поддержку каталонского референдума

В мероприятии приняли участие 14 человек.

Пикет в поддержку независимой Каталонии прошёл сегодня, 7 октября, в Новосибирске на площади Пименова перед зданием Государственной публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ).

Как сообщили ИА REGNUM организаторы мероприятия, в пикете приняли участие 14 человек. Он начался в 15:00 по местному времени. Участники пикета таким образом решили поддержать каталонцев в их стремлении к независимости и суверенитету.

«Испания, руки прочь от Каталонии!»; «Свободному каталонскому государству быть!». Плакаты с такими лозунгами держали участники акции.

«Пикет проходил в спокойной обстановке. Люди подходили, интересовались, спрашивали, что за мероприятие», — сообщили ИА REGNUM представители инициативной группы жителей Новосибирска, организовавшей мероприятие.

Добавим, пикет в поддержку независимой Каталонии сегодня также состоялся в Екатеринбурге. Акция собрала порядка 20 человек. Поблизости от пикета был замечен глава Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Каталонии 1 октября прошёл референдум о независимости. Его результатом стало то, что за независимость высказались 90% граждан. Однако власти Испании итоги референдума не признали. Не поддержали его и представители Евросоюза.

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