В Новосибирске состоялся пикет в поддержку каталонского референдума

Пикет в поддержку независимой Каталонии прошёл сегодня, 7 октября, в Новосибирске на площади Пименова перед зданием Государственной публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ).

Как сообщили ИА REGNUM организаторы мероприятия, в пикете приняли участие 14 человек. Он начался в 15:00 по местному времени. Участники пикета таким образом решили поддержать каталонцев в их стремлении к независимости и суверенитету.

«Испания, руки прочь от Каталонии!»; «Свободному каталонскому государству быть!». Плакаты с такими лозунгами держали участники акции.

«Пикет проходил в спокойной обстановке. Люди подходили, интересовались, спрашивали, что за мероприятие», — сообщили ИА REGNUM представители инициативной группы жителей Новосибирска, организовавшей мероприятие.

Добавим, пикет в поддержку независимой Каталонии сегодня также состоялся в Екатеринбурге. Акция собрала порядка 20 человек. Поблизости от пикета был замечен глава Екатеринбурга Евгений Ройзман.