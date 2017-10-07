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17:33 (мск), источник: Sputnik

Ташкент разукрасят: в архитектуре будут использовать яркие цвета

Столица Узбекистана в скором времени может поменять свой внешний облик — молодые дизайнеры получили разрешение от властей использовать разные цвета в городской архитектуре.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Разрешение на применение ярких цветов в архитектуре Ташкента есть. Об этом сообщает Nuz.uzсо ссылкой на заместителя начальника Главного управления архитектуры и строительства Ташкента Асамиддина Таджиева.

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По его словам, местные дизайнеры и проектировщики уже создают неплохие проекты в различной цветовой гамме.

«Единственная рекомендация с нашей стороны — использовать меньше красного и черного. Остальные цвета — зеленый, синий, розовый, оранжевый — почему бы и нет», — отметил он.

Представитель ведомства подтвердил, что в городе почти все здания одинакового цвета, поэтому власти поддерживают идею красить дома в разные цвета, к примеру, в спальных районах.

«Раньше фасады украшали мозаикой и майоликой. Сегодня нужно придумать какой-то новый архитектурный тренд для уникальности каждого здания. Но проблема еще и в том, что не всегда готов заказчик воплощать смелые идеи дизайнеров», — пояснил Таджиев.

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