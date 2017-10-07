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18:08 (мск), источник: Kommersant.uz

В Самарканде появились остановки с виртуальными библиотеками

Самаркандский областной информационно-библиотечный центр им. А. С. Пушкина запустил проект «Мобильная библиотека» — виртуальные полки с фотографиями обложек книг и QR-кодами. С помощью смартфона пассажиры трамваев и автобусов могут отсканировать код и бесплатно скачать книгу, чтобы прочитать ее в пути.

Источник: Kommersant.uz

В каталоге 200 книг, среди них произведения известных классиков узбекской и мировой литературы, бестселлеры Ника Вуйчича, Пауло Коэльо, Адама Джексона, Дейла Карнеги, Джоан Роулинг. Кроме того, пассажиры могут скачать аудиокниги и произведения на английском языке.

Всего на остановках Самарканда установили порядка 20 виртуальных книжных полок. Все 200 книг доступны на мобильном приложении, отмечается в сообщении центра на странице в Facebook.

Также приводится топ самых скачиваемых книг:

Во время загрузки произошла ошибка.
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