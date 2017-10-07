В Самарканде появились остановки с виртуальными библиотеками

Самаркандский областной информационно-библиотечный центр им. А. С. Пушкина запустил проект «Мобильная библиотека» — виртуальные полки с фотографиями обложек книг и QR-кодами. С помощью смартфона пассажиры трамваев и автобусов могут отсканировать код и бесплатно скачать книгу, чтобы прочитать ее в пути.