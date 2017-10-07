В Самарканде появились остановки с виртуальными библиотеками
Самаркандский областной
Самаркандский областной
В каталоге 200 книг, среди них произведения известных классиков узбекской и мировой литературы, бестселлеры Ника Вуйчича, Пауло Коэльо, Адама Джексона, Дейла Карнеги, Джоан Роулинг. Кроме того, пассажиры могут скачать аудиокниги и произведения на английском языке.
Всего на остановках Самарканда установили порядка 20 виртуальных книжных полок. Все 200 книг доступны на мобильном приложении, отмечается в сообщении центра на странице в Facebook.
Также приводится топ самых скачиваемых книг: