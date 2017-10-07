Более 70% жителей Рио-де-Жанейро хотят переехать в другой город из-за разгула преступности

Согласно исследованию, только 27% респондентов не готовы сменить место жительства, несмотря на сложную ситуацию в сфере общественной безопасности. Еще 1% опрошенных не смог дать однозначного ответа на заданный вопрос.
Непосредственными свидетелями перестрелок стали 30% опрошенных. У 24% респондентов от действий преступников пострадал
Авторы исследования также задали своим собеседникам вопрос о том, кого те больше боятся — преступников или представителей правоохранительных органов. Почти половина — 49% опрошенных — ответили, что их страх за свою жизнь связан с действиями бандитов, в то время как 23% заявили, что боятся полицейских. Еще 23% респондентов опасаются и тех, и других.
В опросе, который проводился
Высокий уровень преступности считался одной из главных проблем, с которой пришлось столкнуться организаторам Олимпийских игр, прошедших в
В начале февраля Институт общественной безопасности при правительстве штата