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19:10 (мск), источник: ТАСС

Более 70% жителей Рио-де-Жанейро хотят переехать в другой город из-за разгула преступности

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 72% жителей бразильского Рио-де-Жанейро хотели бы переехать в другой город, так как недовольны высоким уровнем преступности. Об этом свидетельствуют распространенные в субботу данные опроса социологического центра Datafolha.

Источник: AP 2017

Согласно исследованию, только 27% респондентов не готовы сменить место жительства, несмотря на сложную ситуацию в сфере общественной безопасности. Еще 1% опрошенных не смог дать однозначного ответа на заданный вопрос.

Более того, 67% жителей Рио-де-Жанейро заявили, что в последние недели слышали звуки выстрелов в своем районе.

Непосредственными свидетелями перестрелок стали 30% опрошенных. У 24% респондентов от действий преступников пострадал кто-то из родственников или друзей.

Авторы исследования также задали своим собеседникам вопрос о том, кого те больше боятся — преступников или представителей правоохранительных органов. Почти половина — 49% опрошенных — ответили, что их страх за свою жизнь связан с действиями бандитов, в то время как 23% заявили, что боятся полицейских. Еще 23% респондентов опасаются и тех, и других.

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В опросе, который проводился 3−4 октября, приняли участие 812 человек, его погрешность составляет 4%.

Высокий уровень преступности считался одной из главных проблем, с которой пришлось столкнуться организаторам Олимпийских игр, прошедших в Рио-де-Жанейро в августе 2016 года. На время соревнований в мегаполисе были существенно усилены меры безопасности, для обеспечения порядка были привлечены военные.

В начале февраля Институт общественной безопасности при правительстве штата Рио-де-Жанейро сообщил, что число умышленных убийств в регионе по итогам 2016 года выросло почти на 20% по сравнению с 2015 годом (5033 против 4200). Этот показатель является самым высоким с 2009 года, когда местные власти начали реализацию программы по размещению специальных подразделений полиции в фавелах — неблагополучных районах города, где большое влияние имеет наркомафия.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Иван Петров
Пускай переселяются в страну 404.
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