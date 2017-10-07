Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
Экс-полковник Минобороны РФ пытался совершить побег из колонии
СМИ узнали об указании жестко подавлять митинги 7 октября
Королеву красоты Мьянмы лишили титула после ее слов
Названа вероятная причина третьей мировой войныЭксперты предложили установить особый контроль за гиперзвуковыми ракетами
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
В Калининградской области украли боевые катера
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
Петиция против Порошенко набрала нужное количество голосов – СМИ
В Госдуме о казни россиян в Сирии: Не подчинились
В России начались пикеты и митинги сторонников Навального
Погиб вице-премьер Киргизии
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
19:14 (мск), источник: Publika.md

В Молдове объявлен желтый код метеоопасности из-за ливней и сильного ветра

В первый день организаторов праздника вина погода подвела только к вечеру.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 74% 763 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: РИА "Новости"

Но в южных и центральных районах Молдовы объявлен желтый код метеоопасности из-за ливней и сильного ветра. В силе предупреждение останется до вечера воскресенья.

«На юге и в центре ожидаются сильные ливни, местами выпадет 15−20 литров на квадратный метр. Завтра по всей стране усилится северный ветер, местами — до 20 метров в секунду. Хорошая погода установится во второй половине следующей недели. В четверг и пятницу будет солнечно, без осадков», — сказала метеоролог Наталья Унгуряну.

Специалисты напоминают — в такую погоду возможны обрывы проводов и перебои в подаче электроэнергии. И уж точно не стоит прятаться под деревьями.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Сборная России по футболу победила в товарищеском матче
Трамп удивился, увидев хорошую статью о своих избирателях
Дворец короля Саудовской Аравии атаковали неизвестные
СБУ обвинила ЧВК Вагнера в уничтожении Ил-76 с десантниками
ЦСКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ, одержав пятую победу подряд
В США создадут пиццу Hot like Putin
Скончался спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания
Спорт
Концовки — это не наше. Россия обыграла Корею в Москве Сборная России оказалась сильнее команды Южной Кореи в контрольном матче на «ВЭБ-Арене» в Москве
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Власти назвали стоимость программы реновации
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь