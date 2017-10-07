Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным Альберта Макаряна
Директор санатория «Обуховский» скончался на 79-м году жизни.
Директор санатория «Обуховский» скончался на 79-м году жизни.
На Среднем Урале скончался знаменитый директор пансионата «Обуховский» Альберт Макарян. Губернатор Свердловской области в своем Инстаграме выразил соболезнования родным и близким известного врача, сообщает в субботу, 7 октября, корреспондент «АиФ-Урал».
«Умер Альберт Николаевич Макарян. Почетный гражданин области. Орденоносец. Он подарил Свердловской области современный санаторий “Обуховский”. Сделал его таким, каким мы его знаем сегодня. Благодаря ему, здравница начала заниматься и
На протяжении 31 года Альберт Макарян занимал пост руководителя пансионата «Обуховский» под Камышловым. За это время Макарян был награжден многочисленными наградами и стал почетным гражданином Камышлова, Камышловского района и Свердловской области.
В 1997 году при нем «Обуховский» получил статус санатория. В 2011 году МУГИСО проводило конкурс на должность директора «Обуховского», и Альберт Макарян остался во главе санатория.