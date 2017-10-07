Полиция прокомментировала стрельбу из автоматов в Павлодаре
Жители города пересылали друг другу сообщения о стрельбе в мессенджерах и соцсетях.
Жители города пересылали друг другу сообщения о стрельбе в мессенджерах и соцсетях.
АСТАНА, 7 окт — Sputnik. Выстрелы в районе Северной промзоны Павлодара переполошили живущих рядом горожан. В полиции прокомментировали инцидент.
Жители активно обсуждали эту ситуацию в мессенджере WhatsApp, спрашивая друг у друга, что бы это могло быть?
«Нахожусь в районе “Кастинга”, слышу автоматную очередь, — рассказывал один горожанин. —
Пользователи соцсетей предположили, что полицейские задерживают бандитскую группировку.
В департаменте внутренних дел Павлодарской области сообщили, что это была не перестрелка, а учения на ипподроме «Кулагер» с оружием.
«Все в порядке, причин для беспокойства нет. В Павлодаре проводились плановые учения с использованием оружия. Стреляли холостыми патронами», — сообщили в полиции.