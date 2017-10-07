Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
В России начались пикеты и митинги сторонников Навального
СМИ узнали об указании жестко подавлять митинги 7 октября
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
В Калининградской области украли боевые катера
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Зрители Первого канала просят снять с эфира Юлию Меньшову – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Ученые РФ получили неизвестные ранее сведения о предках Путина
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов
Петиция против Порошенко набрала нужное количество голосов – СМИ
В Госдуме о казни россиян в Сирии: Не подчинились
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12184-й праздник пива «Октоберфест»
20:23 (мск), источник: Sputniknews.kz

Полиция прокомментировала стрельбу из автоматов в Павлодаре

Жители города пересылали друг другу сообщения о стрельбе в мессенджерах и соцсетях.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 7 окт — Sputnik. Выстрелы в районе Северной промзоны Павлодара переполошили живущих рядом горожан. В полиции прокомментировали инцидент.

Читайте также
Павлодарцев напугала стрельба в городе

Жители активно обсуждали эту ситуацию в мессенджере WhatsApp, спрашивая друг у друга, что бы это могло быть?

«Нахожусь в районе “Кастинга”, слышу автоматную очередь, — рассказывал один горожанин. — Кто-то в кого-то “шмаляет”. “Тойота-центр”, Радиозавод, Хромзавод — где-то в этом районе. Что-то взрывается, кто-то в кого-то стреляет, кричат: “Стоять!”, мигалки, сирены — бардак за городом».

Пользователи соцсетей предположили, что полицейские задерживают бандитскую группировку.

В департаменте внутренних дел Павлодарской области сообщили, что это была не перестрелка, а учения на ипподроме «Кулагер» с оружием.

«Все в порядке, причин для беспокойства нет. В Павлодаре проводились плановые учения с использованием оружия. Стреляли холостыми патронами», — сообщили в полиции.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Карин назвал высказывания Атамбаева о Казахстане истерией
Полиция прокомментировала стрельбу из автоматов в Павлодаре
Сборная России по футболу победила в товарищеском матче
Трамп удивился, увидев хорошую статью о своих избирателях
Дворец короля Саудовской Аравии атаковали неизвестные
СБУ: Ил-76 с украинскими десантниками сбили двое россиян
ЦСКА обыграл «Спартак» в столичном хоккейном дерби
В южных штатах США объявлено ЧП из-за приближения урагана
Спортивный директор «Зенита» скончался в возрасте 49 лет
Спорт
Концовки — это не наше. Россия обыграла Корею в Москве Сборная России оказалась сильнее команды Южной Кореи в контрольном матче на «ВЭБ-Арене» в Москве
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Власти назвали стоимость программы реновации
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь