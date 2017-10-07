Полиция прокомментировала стрельбу из автоматов в Павлодаре

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 7 окт — Sputnik. Выстрелы в районе Северной промзоны Павлодара переполошили живущих рядом горожан. В полиции прокомментировали инцидент.

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Жители активно обсуждали эту ситуацию в мессенджере WhatsApp, спрашивая друг у друга, что бы это могло быть?

«Нахожусь в районе “Кастинга”, слышу автоматную очередь, — рассказывал один горожанин. — Кто-то в кого-то “шмаляет”. “Тойота-центр”, Радиозавод, Хромзавод — где-то в этом районе. Что-то взрывается, кто-то в кого-то стреляет, кричат: “Стоять!”, мигалки, сирены — бардак за городом».

Пользователи соцсетей предположили, что полицейские задерживают бандитскую группировку.

В департаменте внутренних дел Павлодарской области сообщили, что это была не перестрелка, а учения на ипподроме «Кулагер» с оружием.