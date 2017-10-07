В Чайковском сильный ветер снёс крышу здания, рекламные щиты и деревья
Очевидцы сообщают о последствиях урагана в социальных сетях.
Очевидцы сообщают о последствиях урагана в социальных сетях.
Ветер снёс крышу здания, рекламные щиты и деревья в Чайковском.
Как сообщают очевидцы последствий урагана в социальных сетях, что у местной ДЮСШ снесло недавно установленную новую крышу. Около одного из торговых центров от порывов ветра упал рекламный щит. Во дворах некоторых улиц ураган повалил деревья.
Напомним, ночью 8 октября МЧС объявило в Пермском крае штормовое предупреждение.