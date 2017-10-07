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21:40 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Чайковском сильный ветер снёс крышу здания, рекламные щиты и деревья

Очевидцы сообщают о последствиях урагана в социальных сетях.

Ветер снёс крышу здания, рекламные щиты и деревья в Чайковском.

Как сообщают очевидцы последствий урагана в социальных сетях, что у местной ДЮСШ снесло недавно установленную новую крышу. Около одного из торговых центров от порывов ветра упал рекламный щит. Во дворах некоторых улиц ураган повалил деревья.

Напомним, ночью 8 октября МЧС объявило в Пермском крае штормовое предупреждение.

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