Как мир поздравил Владимира Путина с юбилеем
Поздравления российскому лидеру с 65-летием адресовали политики, художники, бизнесмены, повара и дизайнеры.
Поздравления российскому лидеру с 65-летием адресовали политики, художники, бизнесмены, повара и дизайнеры.
7 октября 2017 года президенту России Владимиру Путину исполняется 65 лет. Ранее глава государства, как правило, никак не выделял день своего рождения среди обычных рабочих будней, проводя его за работой. С самого утра президент получает поздравления со всего мира.
Многочисленные послания и телеграммы поступают ему от глав государств и правительств зарубежных стран и руководителей международных организаций.
Многие бизнесмены решили воспользоваться юбилеем российского лидера, чтобы привлечь внимание потенциальных клиентов — заведения по всему миру предлагают особые блюда или напитки, связанные с именем Владимира Путина, а магазины анонсировали выпуск в продажу вещей, вдохновленных образом президента России.
Так ресторан Lucy’s Cantina Royale на Манхэттене по случаю дня рождения Путина представил посетителям особый «пятиэтажный» гамбургер массой в 1952 грамма (совпадает с годом рождения президента). Он готовится с использованием нескольких котлет из говядины, острого майонеза, острого соуса шрирача, а также смеси кориандра и лука. Согласно правилам заведения, клиент может попробовать съесть блюдо за 30 минут — тогда он может за него не платить. В случае фиаско стоимость бургера составит около $30. Блюдо примерно в шесть раз калорийнее обычных сэндвичей.
Ресторан Ledo Pizza в Вашингтоне предложил своим посетителям пиццу Hot Like Putin («Острый, как Путин») с маринованными огурцами. По словам менеджера пиццерии Тарика Диаба, секрет блюда заключается в фирменном соусе, который «отлично сочетаются с мясом, луком и маринованными огурцами». Попробовать «пиццу в русском стиле» можно с 7 по 9 октября примерно за $20.
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В России повара сети кафе рэпера Тимати специально к юбилею Путина приготовили «президентские» бургеры. Рецепт сэндвича хранился в строгом секрете до 7 октября, было известно только то, что он полностью состоит из любимых ингредиентов президента. Теперь стало известно, что рецепт включает две котлеты из говядины, копченую индейку, смородиновый джем, сыры «Чеддер» и «Сулугуни», овощи и чесночный соус с хреном.
Каждому, кто попробует «президентский» бургер, в подарок полагается футболка с портретом главы государства. В ней Тимати предлагает россиянам поздравлять президента в соцсетях.
Записать свое праздничное обращение к Путину можно с помощью проекта «Молодежки ОНФ». На сайте Направления по работе с молодежью Общероссийского народного фронта запустили акцию, благодаря которой любой желающий мог поздравить главу государства с юбилеем и отправить ему свое послание. Созданные с помощью генератора пожелания российскому лидеру включат в короткий ролик, а также ими можно поделиться в соцсетях.
Президента России в своих работах поздравили уличные художники по всему миру. Сразу в нескольких районах Парижа появились граффити, общим сюжетом которых стало поздравление российскому лидеру. Его французские уличные художники называют «главном миротворцем на земле». В Берлине граффити с Путиным украсили стену близ улиц Ораниенштрассе и