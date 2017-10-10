Сколько в фунте стерлингов и кем был Джон Сильвер?
Некоторые распространенные ошибки перевода на слуху десятки, а то и сотни лет — и воспринимаются всеми как должное, хотя отсутствие логики бросается в глаза.
Некоторые распространенные ошибки перевода на слуху десятки, а то и сотни лет — и воспринимаются всеми как должное, хотя отсутствие логики бросается в глаза.
Английский язык не имеет себе равных по числу владеющих им иностранцев, в том числе глубоких знатоков, разбирающихся в лингвистических нюансах лучше большинства коренных носителей.
Однако ошибки русского перевода случаются. Вот несколько забавных казусов на стыке филологии и истории.
Фунт чего?
Британская денежная единица существует без малого тысячу лет и является старейшей в мире. На втором месте, кстати, российский рубль.
Ее официальное название «pound sterling» с XVIII века переводится на русский как фунт стерлингов.
Сегодня и в Британии, и в России в 90% случаев говорят и пишут просто «британский фунт», но я застал время, когда упоминание загадочных стерлингов являлось обязательным.
Моему детскому воображению представлялась груда блестящих металлических шариков, которые отвешивали фунтами.
В силовых структурах англоговорящих стран в ходу выражение «sterling performance» — «безупречная служба».
«Рound sterling» — это «pound of sterling silver», фунт высококачественного серебра 925-й пробы. В лондонском Тауэре хранится изготовленный в XII столетии эталон массой около 350 граммов. Фунт всегда был весомым, простой человек тогда за всю жизнь столько денег в руках не держал.
Самый близкий по смыслу русский перевод — «чистый фунт». А никаких стерлингов в природе не было, и нет.
Правда, некоторые источники указывают, что стерлингами в
Кто заседает в парламенте?
Нижняя палата парламента Соединенного Королевства — House of Commons. Русский эквивалент, принятый, опять же, порядка 300 лет назад — Палата общин (почему-то часто с ударением на первом слоге).
«Община»
Слово «common» имеет два значения: «общий» («common cause» — «общее дело»), и «простой», «обычный» («common thing» — «рядовой случай», «common people» — «простые люди»).
Современный британец скажет «ordinary people», потому что выражение «common people» теперь означает людей примитивных и неотесанных. Но в эпоху формирования парламента обидного оттенка в нем не было.
Скелет мертвеца
В «Острове сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона пираты поют: «15 человек на сундук мертвеца!
Есть вероятность, что автора канонического перевода 1935 года Николая Чуковского (сына знаменитого детского писателя) подвела,
Слово «chest» значит и «сундук», и «грудная клетка».
Стивенсон, широко использовавший записки Фрэнсиса Дрейка и Генри Моргана и другие документы эпохи, включил в текст романа подлинную пиратскую песню, и есть версия, что основана она была на такой истории.
Капитан высадил их на необитаемом острове с телом жертвы, не дав ни крошки съестного, а рома — хоть залейся. Жрите мертвечину, глодайте кости убитого вами — и пейте, чтоб вам лопнуть!
«Пятнадцать человек на скелет мертвеца», — вот что пели герои «Острова сокровищ»!
Островок примерно в 100 километрах к югу от Кубы, где якобы все и случилось, получил веселенькое название Скала Дьявола. А недалеко от него находится более крупный остров Пинос, очень похожий на описанный Стивенсоном в «Острове сокровищ».
Кок-рейнджер
В том же романе Джон Сильвер хвастается матросам «Эспаньолы»: «Когда я был квартирмейстером на корабле старого Флинта, пираты слушались меня, как овечки. Одни боялись Пью, другие Флинта, а меня боялся сам Флинт».
Раскрываем словарь Ожегова: «Квартирмейстер — офицер, отвечающий за снабжение и расквартирование части».
Чем мог заниматься квартирмейстер на корабле, непонятно. Может, закупал провиант и порох или добычу считал. И дальнейшие занятия одноногого моряка — трактирщик и повар — самые мирные.
С какой стати его бояться?
Но Сильвер был не немецкий «Quartiermeister», а английский «quartermaster».
Квартердек — помост на носу корабля, называвшийся так потому, что занимал четверть длины судна. Этим местом пират таранил купца, и там собиралась в ожидании схватки абордажная команда.
Внешность и слова обманчивы. Благодушный балагур в прежней жизни был не завхозом, а командиром группы захвата, вторым человеком и первым головорезом на корабле!
Неудивительно, что покойный Флинт с ним считался, а молодежь слушала развесив уши.
Артем Кречетников