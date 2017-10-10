Сколько в фунте стерлингов и кем был Джон Сильвер?

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Английский язык не имеет себе равных по числу владеющих им иностранцев, в том числе глубоких знатоков, разбирающихся в лингвистических нюансах лучше большинства коренных носителей.

Однако ошибки русского перевода случаются. Вот несколько забавных казусов на стыке филологии и истории.

Фунт чего?

Британская денежная единица существует без малого тысячу лет и является старейшей в мире. На втором месте, кстати, российский рубль.

Ее официальное название «pound sterling» с XVIII века переводится на русский как фунт стерлингов.

Сегодня и в Британии, и в России в 90% случаев говорят и пишут просто «британский фунт», но я застал время, когда упоминание загадочных стерлингов являлось обязательным.

Моему детскому воображению представлялась груда блестящих металлических шариков, которые отвешивали фунтами.

На самом деле, «sterling» — это не существительное, а прилагательное, означающее «чистый», «беспримесный», «лишенный изъянов».

В силовых структурах англоговорящих стран в ходу выражение «sterling performance» — «безупречная служба».

«Рound sterling» — это «pound of sterling silver», фунт высококачественного серебра 925-й пробы. В лондонском Тауэре хранится изготовленный в XII столетии эталон массой около 350 граммов. Фунт всегда был весомым, простой человек тогда за всю жизнь столько денег в руках не держал.

Самый близкий по смыслу русский перевод — «чистый фунт». А никаких стерлингов в природе не было, и нет.

Правда, некоторые источники указывают, что стерлингами в XIII—XIV вв. якобы именовались в быту однопенсовые серебряные монетки с изображением звездочки (по-староанглийски steorling). Но в любом случае название являлось разговорным, и странно было бы мерить монеты весом, а не номиналом.

Кто заседает в парламенте?

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Нижняя палата парламента Соединенного Королевства — House of Commons. Русский эквивалент, принятый, опять же, порядка 300 лет назад — Палата общин (почему-то часто с ударением на первом слоге).

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«Община» по-английски — «community». Если бы имелось в виду, что каждый депутат представляет определенную общину, было бы House of Communities.

Слово «common» имеет два значения: «общий» («common cause» — «общее дело»), и «простой», «обычный» («common thing» — «рядовой случай», «common people» — «простые люди»).

Современный британец скажет «ordinary people», потому что выражение «common people» теперь означает людей примитивных и неотесанных. Но в эпоху формирования парламента обидного оттенка в нем не было.

House of Commons — палата простых людей, в противовес Палате лордов. По-русски ее было бы точнее всего называть Народной палатой. Но менять привычный устоявшийся термин, конечно, никто не будет.

Скелет мертвеца

В «Острове сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона пираты поют: «15 человек на сундук мертвеца! Йо-хо-хо, и бутылка рома! Пей, и дьявол тебя доведет до конца!».

Есть вероятность, что автора канонического перевода 1935 года Николая Чуковского (сына знаменитого детского писателя) подвела, опять-таки, синонимичность.

Слово «chest» значит и «сундук», и «грудная клетка».

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Стивенсон, широко использовавший записки Фрэнсиса Дрейка и Генри Моргана и другие документы эпохи, включил в текст романа подлинную пиратскую песню, и есть версия, что основана она была на такой истории.

Где-то в 1720-х годах пятнадцать «джентльменов удачи» добрались до корабельных запасов спиртного, перепились и убили в драке товарища.

Капитан высадил их на необитаемом острове с телом жертвы, не дав ни крошки съестного, а рома — хоть залейся. Жрите мертвечину, глодайте кости убитого вами — и пейте, чтоб вам лопнуть!

«Пятнадцать человек на скелет мертвеца», — вот что пели герои «Острова сокровищ»!

Островок примерно в 100 километрах к югу от Кубы, где якобы все и случилось, получил веселенькое название Скала Дьявола. А недалеко от него находится более крупный остров Пинос, очень похожий на описанный Стивенсоном в «Острове сокровищ».

Кок-рейнджер

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В том же романе Джон Сильвер хвастается матросам «Эспаньолы»: «Когда я был квартирмейстером на корабле старого Флинта, пираты слушались меня, как овечки. Одни боялись Пью, другие Флинта, а меня боялся сам Флинт».

Раскрываем словарь Ожегова: «Квартирмейстер — офицер, отвечающий за снабжение и расквартирование части».

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Чем мог заниматься квартирмейстер на корабле, непонятно. Может, закупал провиант и порох или добычу считал. И дальнейшие занятия одноногого моряка — трактирщик и повар — самые мирные.

С какой стати его бояться?

Но Сильвер был не немецкий «Quartiermeister», а английский «quartermaster».

Квартердек — помост на носу корабля, называвшийся так потому, что занимал четверть длины судна. Этим местом пират таранил купца, и там собиралась в ожидании схватки абордажная команда.

Внешность и слова обманчивы. Благодушный балагур в прежней жизни был не завхозом, а командиром группы захвата, вторым человеком и первым головорезом на корабле!

К тому же по пиратскому обычаю квартирмейстер избирался командой, представлял ее в отношениях с капитаном и мог оспаривать его решения, если корабль находился не в бою и не в погоне.

Неудивительно, что покойный Флинт с ним считался, а молодежь слушала развесив уши.

Артем Кречетников