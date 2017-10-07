Байкеры показали себя на Дворцовой и поздравили президента
Несколько тысяч мотоциклистов устроили шоу на главной площади Петербурга.
Несколько тысяч мотоциклистов устроили шоу на главной площади Петербурга.
В ходе мотошоу самый известный российский мотоциклист — лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов — поздравил с днем рождения президента Владимира Путина.
На главной городской площади перед Эрмитажем днем собралось около трех тысяч байков и несколько тысяч «пеших» зрителей, стоял страшный шум от рёва двигателей мотоциклов, сообщал «Пятый канал». Вскоре на площади начался показ уникальных
В его программу были включены мотофристайл, мототриал,
Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов («Хирург») назвал символичным тот факт, что закрытие байкерского сезона проходит в родном городе президента России в день его 65-летия. «Хирург» пожелал Владимиру Путину, «чтобы энергия, которую он черпает с небес, жила в нем как можно дольше», сообщает портал «Водитель Петербурга».
Также Залдостанов объяснил выбор названия «Русский реактор» для
«Он (Владимир Путин — прим.) сказал, что в русском народе гудит ядерный реактор, который позволяет толкать страну вперед даже в самые черные ее годы», — сказал лидер «Ночных волков».