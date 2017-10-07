Байкеры показали себя на Дворцовой и поздравили президента

Источник: РИА "Новости"

На Дворцовой площади Петербурга 7 октября прошел традиционный осенний парад байкеров, посвященный закрытию мотосезона 2017 года.

В ходе мотошоу самый известный российский мотоциклист — лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов — поздравил с днем рождения президента Владимира Путина.

На главной городской площади перед Эрмитажем днем собралось около трех тысяч байков и несколько тысяч «пеших» зрителей, стоял страшный шум от рёва двигателей мотоциклов, сообщал «Пятый канал». Вскоре на площади начался показ уникальных ретро-автомобилей, а затем стартовало масштабное байк-шоу «Русский реактор».

В его программу были включены мотофристайл, мототриал, файер-шоу и другие элементы выступлений на мотоциклах, перемежаемые со сцены зажигательными музыкальными номерами в исполнении различных молодежных коллективов. Всё это транслировалось на больших экранах.

В завершение праздника прошло награждение наиболее креативных владельцев мотоциклов, тюнингующих свои мотоциклы, и победителей соревнований байкеров в различных видах шоу, а затем колонна байкеров отправилась в мотопарад по основным магистралям Петербурга.

Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов («Хирург») назвал символичным тот факт, что закрытие байкерского сезона проходит в родном городе президента России в день его 65-летия. «Хирург» пожелал Владимиру Путину, «чтобы энергия, которую он черпает с небес, жила в нем как можно дольше», сообщает портал «Водитель Петербурга».

Также Залдостанов объяснил выбор названия «Русский реактор» для байк-шоу.

«Он (Владимир Путин — прим.) сказал, что в русском народе гудит ядерный реактор, который позволяет толкать страну вперед даже в самые черные ее годы», — сказал лидер «Ночных волков».

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