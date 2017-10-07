Американский комик пообещал Трампу свое шоу в обмен на его отставку

Источник: РИА Новости

Ранее в тот же день Трамп написал в Twitter, что ведущие вечерних шоу связаны с демократами и выдают несмешные шутки про него. «Должны ли мы получить в этой связи адекватное время на ТВ?» — задался вопросом президент.

​"Отличная идея, господин президент. Вы должны оставить эту скучную работу. И я отдам вам все свое шоу", — написал в Twitter Киммел, который ведет шоу на телеканале АВС.

Киммел известен своими выступлениями против Трампа и республиканцев.