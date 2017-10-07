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7 октября, источник: РИА Новости

Американский комик пообещал Трампу свое шоу в обмен на его отставку

ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости. Известный в США комик и телеведущий Джимми Киммел в субботу пообещал полностью отдать президенту Дональду Трампу свое телешоу, если тот уйдет с поста главы государства.

Источник: РИА Новости

Ранее в тот же день Трамп написал в Twitter, что ведущие вечерних шоу связаны с демократами и выдают несмешные шутки про него. «Должны ли мы получить в этой связи адекватное время на ТВ?» — задался вопросом президент.

​"Отличная идея, господин президент. Вы должны оставить эту скучную работу. И я отдам вам все свое шоу", — написал в Twitter Киммел, который ведет шоу на телеканале АВС.

Киммел известен своими выступлениями против Трампа и республиканцев.

В частности, недавно он выступил против предлагаемой ими реформы здравоохранения. А несколько дней назад заявил, что «ни один человек на Земле не производит больше липовых новостей, чем Трамп».

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