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7 октября, источник: Sputnik.by

Белоруска победила в конкурсе «Мисс мира на коляске»

Победа досталась минчанке Александре Чичиковой.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 окт — Sputnik. Белоруска Александра Чичикова победила в международном конкурсе красоты «Мисс мира на коляске», который проходил в Варшаве.

Девушка впервые участвовала в состязании подобного рода, о чем она рассказала Sputnik.

Александра — студентка БГПУ имени Максима Танка, работает в службе Гипермаркет услуг 124.

Вместе с Александрой в конкурсе принимала участие еще одна белоруска Ангелина Уэльская.

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Помощь в подготовке к конкурсу Александре оказывала победитель конкурса «Миссис земной шар — 2017» Светлана Кузнецова, бобруйский дизайнер Елена Конойко, которая сшила национальный наряд, и многие другие.

Чичикова ранее сообщила Sputnik, что в случае победы постарается изменить сложившиеся стереотипы о людях с инвалидностью в нашей стране. В первую очередь она будет защищать права девушек на колясках, которые собираются стать мамами.

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