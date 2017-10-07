Белоруска победила в конкурсе «Мисс мира на коляске»
Победа досталась минчанке Александре Чичиковой.
Победа досталась минчанке Александре Чичиковой.
МИНСК, 7 окт — Sputnik. Белоруска Александра Чичикова победила в международном конкурсе красоты «Мисс мира на коляске», который проходил в Варшаве.
Девушка впервые участвовала в состязании подобного рода, о чем она рассказала Sputnik.
Александра — студентка БГПУ имени Максима Танка, работает в службе Гипермаркет услуг 124.
Вместе с Александрой в конкурсе принимала участие еще одна белоруска Ангелина Уэльская.
Помощь в подготовке к конкурсу Александре оказывала победитель конкурса «Миссис земной шар — 2017» Светлана Кузнецова, бобруйский дизайнер Елена Конойко, которая сшила национальный наряд, и многие другие.
Чичикова ранее сообщила Sputnik, что в случае победы постарается изменить сложившиеся стереотипы о людях с инвалидностью в нашей стране. В первую очередь она будет защищать права девушек на колясках, которые собираются стать мамами.