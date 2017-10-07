Белоруска победила в конкурсе «Мисс мира на коляске»

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 окт — Sputnik. Белоруска Александра Чичикова победила в международном конкурсе красоты «Мисс мира на коляске», который проходил в Варшаве.

Девушка впервые участвовала в состязании подобного рода, о чем она рассказала Sputnik.

Александра — студентка БГПУ имени Максима Танка, работает в службе Гипермаркет услуг 124.

Вместе с Александрой в конкурсе принимала участие еще одна белоруска Ангелина Уэльская.

Помощь в подготовке к конкурсу Александре оказывала победитель конкурса «Миссис земной шар — 2017» Светлана Кузнецова, бобруйский дизайнер Елена Конойко, которая сшила национальный наряд, и многие другие.