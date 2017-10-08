Центральный участок зеленой ветки московского метро закроют для пассажиров на сутки
Движение поездов будет осуществляться только на участках от станции «Речной вокзал» до станции «Белорусская», а также от «Новокузнецкой» до «Алма-Атинской».
Движение поездов будет осуществляться только на участках от станции «Речной вокзал» до станции «Белорусская», а также от «Новокузнецкой» до «Алма-Атинской».
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Станции «Маяковская», «Тверская» и «Театральная» Замоскворецкой линии московского метро закроют на сутки для входа и выхода пассажиров в связи с проведением ремонтных работ. Об этом ТАСС сообщили в
«В ближайшее воскресенье, 8 октября 2017 года, в течение всего дня будет закрыт центральный участок Замоскворецкой линии между станциями “Новокузнецкая” и “Белорусская”. Ограничения вводятся в связи с проведением работ по капитальному ремонту пути и обновлению инфраструктуры», — сообщили в метрополитене.
«Это четвертое удлиненное технологическое окно в 2017 году. В течение 26 часов будут проведены все основные виды
Работа временно закрытых станций возобновится в понедельник, 9 октября, в 5:30 мск.