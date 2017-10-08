Центральный участок зеленой ветки московского метро закроют для пассажиров на сутки

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Станции «Маяковская», «Тверская» и «Театральная» Замоскворецкой линии московского метро закроют на сутки для входа и выхода пассажиров в связи с проведением ремонтных работ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подземки.

«В ближайшее воскресенье, 8 октября 2017 года, в течение всего дня будет закрыт центральный участок Замоскворецкой линии между станциями “Новокузнецкая” и “Белорусская”. Ограничения вводятся в связи с проведением работ по капитальному ремонту пути и обновлению инфраструктуры», — сообщили в метрополитене.

Таким образом, движение поездов по линии будет осуществляться только на участках «Речной вокзал» — «Белорусская» и «Новокузнецкая» — «Алма-Атинская».

«Это четвертое удлиненное технологическое окно в 2017 году. В течение 26 часов будут проведены все основные виды ремонтно-профилактических работ, направленных на оздоровление путевой инфраструктуры и повышение уровня комфорта пассажиров московского метрополитена», — добавили в столичной подземке.