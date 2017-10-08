В Финляндии нашли беременного мужчину

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Как отмечается, он появился на свет женщиной, однако затем перенес операцию по смене пола и в 2016 году получил документы на мужское имя. Затем транссексуал решил прервать гормональную терапию после операции по смене пола, желая забеременеть.

Беременный мужчина и его партнер указывают, что беременность проходит хорошо. В то же время существует и проблема идентификации вынашивающего плод в компьютерных программах, используемых врачами — они не распознают ситуацию, при которой беременность развивается у человека с мужским идентификационным номером, из-за чего у пары возникают бюрократические проволочки.

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Сотрудник организации по защите прав меньшинств Seta, занимающийся вопросами транссексуальности, полагает, что этот случай может и не быть первым в ряду мужских беременностей в Финляндии. «Теоретически если биологическая женщина меняет с помощью операции пол на мужской, то после операции можно сделать перерыв в гормональной терапии и выносить ребенка. Возможно, какая-нибудь другая пара уже прибегла к этому методу», — отметили в организации.

В январе британский подданный Хайден Кросс, сменивший пол с женского на мужской, объявил о собственной беременности, став первым в стране беременным мужчиной. Британец решил сменить пол в 17 лет. В течение трех лет он принимал необходимые гормональные препараты и сделал паспорт, где указана уже новая гендерная принадлежность. Однако затем Кросс решил притормозить процесс смены пола, так как осознал, что хотел бы родить ребенка.