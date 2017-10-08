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02:10 (мск), источник: Интерфакс

Скончался академик РАН Вячеслав Иванов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU — Академик РАН Вячеслав Иванов скончался на 89-м году жизни, сообщает сайт Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).

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«На 89-м году жизни скончался лингвист и антрополог, академик РАН Вячеслав Иванов», — говорится в сообщении.

В. Иванов родился в 1929 году в Москве. Сын писателя Всеволода Иванова. Был в эвакуации в Ташкенте (1941−1943 гг.). Окончил школу в Москве в 1946 году и в 1951 году филологический факультет Московского университета.

Доктор филологических наук (1978), академик РАН по Отделению литературы и языка (2000). Директор Института мировой культуры МГУ и Русской антропологической школы РГГУ. В. Иванов был одним из основателей Фонда фундаментальных лингвистических исследований, иностранным членом нескольких зарубежных академий и научных обществ.

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