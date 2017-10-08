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07:22 (мск), источник: Nur.kz

«Яйцо Чужого»: Байтерек из внутренностей барана ужаснул казахстанцев

В соцсетях появилась очень креативная подача бараньих внутренностей и ребер — казахстанские повара выстроили из них Байтерек. Однако у пользователей Казнета это блюдо аппетита не вызвало, пишет NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

«Как кокон из фильма Чужой… сейчас верхняя часть раскроется и оттуда выскочит куырдак», «Ужас, да это же яйцо Чужого», «Выглядит ужасно», «Какая жуть! Безвкусица», — прокомментировали пользователи казнета.

Это блюдо подали на одном из праздников в Астане — конструкцию из бараньих ребер увенчал желудок, а у подножья «Байтерека» разместились овощи и куски жира.

«Адский шедевр», «Изощрение, зачем из еды делать непонятно что», «Ужасно, там мозги что ли», «Это вареный желудок — я бы не рискнул»,

«Иностранцам лучше не показывать это и голову барана. Это выглядит как пища дикого мира», «Байтерек из фильма ужасов», «Напоминает атомный взрыв или зарождающееся чудовище», «Есть в этом сооружении что-то зловещее», — отреагировали казахстанцы в соцсетях.

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