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05:40 (мск), источник: РИА Новости

Ученый рассказал, как недосыпание меняет характер

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Хроническое недосыпание не только грозит серьезными проблемами со здоровьем, но и влияет на характер людей. Об этом рассказал в интервью Chicago Tribune автор книги «Почему мы спим» профессоре неврологии Калифорнийского университета в Беркли Мэтью Уокер.

Источник: Reuters

Как отмечает ученый, проблема недосыпания оказывает «катастрофическое влияние» на здоровье и долгожительство, а продолжительность сна менее семи часов опасна для здоровья.

Стоит вам однажды проспать менее семи часов, и в вашем мозге и организме в целом начнутся необратимые изменения. И те, кто утверждают, что могут спать по шесть часов, к сожалению, обманывают себя и свое здоровье.
Мэтью Уокер
Профессор неврологии Калифорнийского университета в Беркли

По словам ученого, попытка выспаться в выходные дни не может компенсировать недосыпание в течение рабочей недели. «Это не банк. Нельзя накопить долг, а затем погасить его позднее», — пояснил он.

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При этом недосыпание, по утверждению автора, делает человека менее харизматичным и более склонным ко лжи.
Уокер также указывает на опасное влияние вечернего употребления кофе на глубину сна и развеивает мифы о том, что алкоголь помогает заснуть.

Кроме того, ученый советует прекратить пользоваться компьютером, смартфоном и перестать смотреть телевизор не менее чем за час до того, как отправиться спать.

Ранее Уокер рассказал, что недостаток сна может привести к многочисленным проблемам, в том числе к ухудшению памяти, диабету, ожирению, раку и болезни Альцгеймера, и призвал крупные организации и законодателей всерьез заняться проблемой недосыпа.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Николай Будуров
как говорят в "сопромате", если отбросить связи, то сон все-таки, малая "смерть" физическому телу, значит хронический недосып может привести к тому, что мы...
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