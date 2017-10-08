Ученый рассказал, как недосыпание меняет характер

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Как отмечает ученый, проблема недосыпания оказывает «катастрофическое влияние» на здоровье и долгожительство, а продолжительность сна менее семи часов опасна для здоровья.

Стоит вам однажды проспать менее семи часов, и в вашем мозге и организме в целом начнутся необратимые изменения. И те, кто утверждают, что могут спать по шесть часов, к сожалению, обманывают себя и свое здоровье. Мэтью Уокер Профессор неврологии Калифорнийского университета в Беркли

По словам ученого, попытка выспаться в выходные дни не может компенсировать недосыпание в течение рабочей недели. «Это не банк. Нельзя накопить долг, а затем погасить его позднее», — пояснил он.

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При этом недосыпание, по утверждению автора, делает человека менее харизматичным и более склонным ко лжи.

Уокер также указывает на опасное влияние вечернего употребления кофе на глубину сна и развеивает мифы о том, что алкоголь помогает заснуть.

Кроме того, ученый советует прекратить пользоваться компьютером, смартфоном и перестать смотреть телевизор не менее чем за час до того, как отправиться спать.