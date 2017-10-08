Моторную лодку Джона Кеннеди продали на аукционе в Нью-Йорке за $75 тыс
На торгах также были проданы
На торгах также были проданы
Речь идет о пятиметровой лодке под названием Restofus из красного дерева.
Новый владелец пожелал сохранить анонимность. Торги демонстрировались в прямом эфире на сайте аукциона.
Лодка, произведенная в 1961 году компанией Century, изначально принадлежала отцу будущего президента Джозефу Кеннеди. Затем она досталась Джону Кеннеди, который держал ее в порту города Хайаннис (штат Массачусетс), где у него был дом, и нередко самостоятельно управлял ей. После гибели главы государства в 1963 году лодка перешла к его брату Эдварду.
С молотка, в частности, за $30 тыс. ушло
Джон Фицджеральд Кеннеди родился 29 мая 1917 года в Бруклайне (штат Массачусетс). В 1960 году в возрасте 43 лет он стал самым молодым в истории США президентом страны. Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас (штат Техас).