Моторную лодку Джона Кеннеди продали на аукционе в Нью-Йорке за $75 тыс

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Моторная лодка, принадлежавшая 35-му президенту США Джону Кеннеди (1917−1963), продана в субботу на аукционе в Нью-Йорке за $75 тыс. Об этом сообщили представители аукционного дома Guernsey’s, устроившего торги.

Речь идет о пятиметровой лодке под названием Restofus из красного дерева.

Стоимость лота оценивалась в $100−150 тыс., однако покупателей, оказавшихся заплатить такую сумму, не нашлось.

Новый владелец пожелал сохранить анонимность. Торги демонстрировались в прямом эфире на сайте аукциона.

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Лодка, произведенная в 1961 году компанией Century, изначально принадлежала отцу будущего президента Джозефу Кеннеди. Затем она досталась Джону Кеннеди, который держал ее в порту города Хайаннис (штат Массачусетс), где у него был дом, и нередко самостоятельно управлял ей. После гибели главы государства в 1963 году лодка перешла к его брату Эдварду.

На аукцион также выставлялись другие вещи, связанные с семейным кланом Кеннеди.

С молотка, в частности, за $30 тыс. ушло кресло-качалка, которое было специально сделано для 35-го президента, когда он повредил спину. Купальный костюм, принадлежавший первой леди Жаклин Кеннеди, был продан за $1, Стоимость лота оценивалась в $100−150 тыс., а две пары плавок ее супруга — за $3,5 тыс. и $1,8 тыс.