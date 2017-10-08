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07:25 (мск), источник: Sputniknews.kz

Погода без осадков ждет казахстанцев в воскресенье

АСТАНА, 8 окт — Sputnik. На большей части территории Казахстана сохраняется ясная погода без осадков, лишь на крайнем востоке местами ожидаются осадки.

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Источник: Sputniknews.kz

Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге с пыльной бурей, сообщает «Казгидромет».

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, днем в Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областях ночью местами ожидается туман.

В Костанайской области ночью местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15−20 м/с.

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