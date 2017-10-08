Погода без осадков ждет казахстанцев в воскресенье
АСТАНА, 8 окт — Sputnik. На большей части территории Казахстана сохраняется ясная погода без осадков, лишь на крайнем востоке местами ожидаются осадки.
АСТАНА, 8 окт — Sputnik. На большей части территории Казахстана сохраняется ясная погода без осадков, лишь на крайнем востоке местами ожидаются осадки.
Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге с пыльной бурей, сообщает «Казгидромет».
В Жамбылской,
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В Костанайской области ночью местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15−20 м/с.