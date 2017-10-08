В Москве и области ожидается погода без осадков и до 13 градусов тепла
По прогнозу синоптиков, в понедельник ночью вновь пойдет дождь.
По прогнозу синоптиков, в понедельник ночью вновь пойдет дождь.
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Теплая, комфортная и сухая погода ожидается в воскресенье в столичном регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
«При переменной облачности обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 10−12, по области будет от 8 до 13 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер
В понедельник ночью вновь пойдет дождь. В столице столбики термометров покажут 7−9 градусов, по области будет от 4 до 9 градусов. Днем в Москве воздух прогреется до 12−14, по области будет от 10 до 15 градусов. Ветер восточный и