В Москве и области ожидается погода без осадков и до 13 градусов тепла

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Теплая, комфортная и сухая погода ожидается в воскресенье в столичном регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

«При переменной облачности обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 10−12, по области будет от 8 до 13 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер юго-восточный, восточный, 5−10 м/с.