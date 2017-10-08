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06:21 (мск), источник: ТАСС

В Москве и области ожидается погода без осадков и до 13 градусов тепла

По прогнозу синоптиков, в понедельник ночью вновь пойдет дождь.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 89% 761 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Теплая, комфортная и сухая погода ожидается в воскресенье в столичном регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

«При переменной облачности обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 10−12, по области будет от 8 до 13 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер юго-восточный, восточный, 5−10 м/с.

В понедельник ночью вновь пойдет дождь. В столице столбики термометров покажут 7−9 градусов, по области будет от 4 до 9 градусов. Днем в Москве воздух прогреется до 12−14, по области будет от 10 до 15 градусов. Ветер восточный и юго-восточный, 7−12 м/с, местами с порывами до 13−18 м/с.

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