В Красноярске участницы проекта про похудение лишились денег

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Красноярские участницы проекта про похудение остались без денег. Об этом рассказывает телеканал ТВК. Девушкам предложили поучаствовать в проекте по снижению веса «Перезагрузка 24».

Девушка по имени Мария, как и еще 15 участниц, вдохновилась мотивирующими рассказами и фотографиями, а главное — возможностью быстро похудеть и получить приз в 50 тыс. рублей.

Деньги за участие (5 тыс. рублей) Мария перевела, как говорит, не задумываясь, и в первый же день отправилась на тренировку. Все прошло как нельзя лучше, а вот дальше начались проблемы.

«Мы ему позвонили — он сказал: потренируйтесь сами. Мы тренировались. Потом он приходит и говорит, “дайте неделю, найду тренера”. Сказал, что деньги у него будут только 1 октября. Но в назначенный срок на связь не вышел. Позднее пообещал деньги вернуть, но вернул только двум участницам, а остальным — нет», — рассказала участница 3 сезона интернет-проекта «Перезагрузка 24» Мария Новикова.

Как оказалась, были и другие сезоны — победители в которых тоже не получили обещанных призов. Обманутыми остались больше 100 человек: своих гонораров не увидели и тренеры с диетологами.

«Изначально мы договаривались, что он платит мне раз в две недели: 6 тренировок я отвожу — он мне их оплачивает. В сезоне было 6 недель. Прошли первые 2 недели, но он молчал. Потом сказал, что заплатит в конце сезона», — пояснила фитнесс-тренер Анастасия Соломатина.

Вернуть деньги участницам будет сложно, говорят адвокаты: нет никаких документов, только устные договоренности. Но обращаться с заявлениями в полицию все же стоит.

«Я бы рекомендовал обратиться в органы с заявлением о проведении проверки и привлечением к законной ответственности, если не будет установлено, что человек совершил преступление, то взыскивать нужно будет в гражданском порядке, через суд», — отметил адвокат Юрий Андрущак.

Подобными объявлениями сейчас пестрит весь интернет — на обещание осиных талий, стройных ног и упругих ягодиц попадаются сотни женщин — в одной только «Перезагрузке 24» больше тысячи участниц.