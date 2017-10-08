Груз из 200 живых черепах из Краснодарского края задержан в аэропорту Хабаровска

Живой груз из 200 черепах задержан в аэропорту Хабаровска. Черепахи находились в пластиковых пищевых контейнерах, плотно набитых в картонную коробку. Интересно, что коробка была отправлена из Краснодара через Москву, но вопросы к ее содержимому возникли только в краевой столице. При осмотре груза в Хабаровске специалистами Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО присутствовал и представитель принимающей стороны, однако никаких документов на животных он предоставить не смог. На данный момент владелец живого груза оштрафован за отсутствие ветеринарных документов, у него есть пять дней для того, чтобы найти и предъявить бумаги, а в это время черепахи будут на ответственном хранении без права продажи, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Кубань 24.