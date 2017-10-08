Казахстанцы посвятили песню дефициту бензина
В Сети появилось шуточное видео о главном вопросе, который волнует казахстанцев последнюю неделю — о дефиците бензина, передает Zakon.kz.
В Сети появилось шуточное видео о главном вопросе, который волнует казахстанцев последнюю неделю — о дефиците бензина, передает Zakon.kz.
Ролик вышел на канала ХАХА Шоу в Instagram. Молодые ребята переделали популярную песню Ерке Есмахан «Қайда?». Только если в оригинале девушка искала любимого, то сейчас ребята ищут бензин.
Автором слов стал известный в Instagram вайнер Артур Аскарулы.