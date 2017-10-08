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07:44 (мск), источник: Zakon.kz

Казахстанцы посвятили песню дефициту бензина

В Сети появилось шуточное видео о главном вопросе, который волнует казахстанцев последнюю неделю — о дефиците бензина, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Ролик вышел на канала ХАХА Шоу в Instagram. Молодые ребята переделали популярную песню Ерке Есмахан «Қайда?». Только если в оригинале девушка искала любимого, то сейчас ребята ищут бензин.

Автором слов стал известный в Instagram вайнер Артур Аскарулы.

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