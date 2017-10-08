В хабаровских школах начнутся традиционные игры «Патриот»

Хабаровск, 8 октября, AmurMedia.

В конце октября в школах Хабаровска вновь начнутся спортивные игры «Патриот». Состязания направлены в первую очередь на военно-патриотическое воспитание молодежи, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации Хабаровска.

Игру проводит администрация города совместно с центром по организации досуга детей и молодёжи. Пройдёт она в три этапа. Сначала ученики будут соревноваться в своих школах, затем школьные команды посостязаются в районном отборочном туре, лучшие будут представлять свой район на финальной городской игре. Первый этап начнётся уже 23 октября и продлится до 15 декабря. Соревнования проводятся между учениками 5−6, 7−8 и 9−10 классов по строевой и физической подготовке, военной медицине, первой помощи, знаниям военного вооружения и техники, истории Отечества.