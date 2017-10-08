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11:15 (мск), источник: AmurMedia.ru

В хабаровских школах начнутся традиционные игры «Патриот»

Они направлены на военно-патриотическое и спортивное воспитание подростков.

Хабаровск, 8 октября, AmurMedia.

В конце октября в школах Хабаровска вновь начнутся спортивные игры «Патриот». Состязания направлены в первую очередь на военно-патриотическое воспитание молодежи, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации Хабаровска.

Игру проводит администрация города совместно с центром по организации досуга детей и молодёжи. Пройдёт она в три этапа. Сначала ученики будут соревноваться в своих школах, затем школьные команды посостязаются в районном отборочном туре, лучшие будут представлять свой район на финальной городской игре. Первый этап начнётся уже 23 октября и продлится до 15 декабря. Соревнования проводятся между учениками 5−6, 7−8 и 9−10 классов по строевой и физической подготовке, военной медицине, первой помощи, знаниям военного вооружения и техники, истории Отечества.

Команды должны состоять из 10 человек, в которые войдут 8 юношей и 2 девушки. Члены команды не должны иметь медицинских противопоказаний, обладать теоретическими, практическими знаниями и навыками по конкурсным дисциплинам, пройти инструктаж по технике безопасности и иметь прививку против клещевого энцефалита. Победителей и призёров городского этапа наградят кубками, медалями и денежными премиями в размере от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от призового места.

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