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07:51 (мск), источник: ДЕЙТА

Посетители «оккупировали» Ботанический сад во Владивостоке

Сегодня, 8 октября, попасть в излюбленное приморцами место непросто, так как сотни желающих «оккупировали» входа в Ботанический сад, сообщает «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

Как рассказали очевидцы, очередь на входе в сад растянулась на десятки метров.

«Мы приехали сюда примерно в 13.30, здесь уже было много людей. Мне кажется, человек двести стояли перед входом. Сотрудникам пришлось открыть второй вход, чтобы люди двигались быстрее», — рассказал один из посетителей сада.

Очередь, конечно, внушительная, но, как отмечают очевидцы, движется достаточно быстро, поэтому не стоит опасаться того, что кто-то просто не успеет попасть на прогулку по саду.

Объяснить наплыв посетителей не так сложно, ведь в Ботаническом саду произрастает большое количество уникальных растений, а также реликтовый лес, который, помимо сада, в Приморье есть лишь еще в двух местах: в Уссурийском заповеднике и заповеднике «Кедровая падь».

Ирина Петрова.

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