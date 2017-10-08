Посетители «оккупировали» Ботанический сад во Владивостоке

Источник: ДЕЙТА

Как рассказали очевидцы, очередь на входе в сад растянулась на десятки метров.

«Мы приехали сюда примерно в 13.30, здесь уже было много людей. Мне кажется, человек двести стояли перед входом. Сотрудникам пришлось открыть второй вход, чтобы люди двигались быстрее», — рассказал один из посетителей сада.

Очередь, конечно, внушительная, но, как отмечают очевидцы, движется достаточно быстро, поэтому не стоит опасаться того, что кто-то просто не успеет попасть на прогулку по саду.

Объяснить наплыв посетителей не так сложно, ведь в Ботаническом саду произрастает большое количество уникальных растений, а также реликтовый лес, который, помимо сада, в Приморье есть лишь еще в двух местах: в Уссурийском заповеднике и заповеднике «Кедровая падь».