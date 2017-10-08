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08:12 (мск), источник: РИА Новости

Стив Возняк выступил в МГУ и рассказал, какие технологии точно «умрут»

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Анна Урманцева. В субботу на Фестивале науки выступил соучредитель компании Apple Стив Возняк. Он был представлен публике Олегом Бартуновым, генеральным директором компании Postgres Professional, которая выступила инициатором лекции, и приглашен на сцену лично ректором Виктором Антоновичем Садовничим. Стив отвечал на заранее подготовленные вопросы, демонстрируя инженерный подход практически к любым сферам деятельности.

Источник: РИА Новости

— Чем существующий искусственный интеллект отличается от мозга человека?

— Искусственный интеллект ожидает приказа для того, чтобы понять, каким образом ему решать ту или иную задачу. Мозг сам понимает, как ее нужно решать. К сожалению, у нас сейчас нет никакого представления о том, как функционирует мозг. Кроме того, мозг экономически выгоден: чтобы получить такую «сложную штуку», нужно всего-то девять месяцев.

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— Может ли робот в перспективе получить эмоции и влюбиться в человека?

— Я не отрицаю такого сценария. Мне кажется, мы пока не очень представляем себе, насколько можем сблизиться с роботами. Такая ситуация описана в фильме «Она» — правда, там речь идет об операционной системе.

— Что вы думаете о технологии блокчейн, она не растворится в бюрократических системах?

— Я стоял у самых истоков развития этой технологии, участвовал в ее развитии. Если анализировать биткойн, становится понятно, что эта валюта основана на математике, а не на политике. Я живу в стране, где абсолютно просто так печатаются деньги. С этой точки зрения биткойны выглядят солиднее, кроме того, они не имеют единого центра управления. Мне кажется, нам стоит бороться за то, чтобы технология блокчейн проникла в банковскую, медицинскую и в другие сферы.

— Люди стали счастливее после изобретения персонального компьютера?

— Это очень сложный вопрос. Когда-то я и правда думал, что если сделать жизнь людей проще, это принесет им счастье. Они станут меньше работать. Однако они стали работать даже больше, — теперь семью должны содержать два работающих человека, а не один. Я думаю, что если сравнить нас с первобытными людьми по уровню счастья, будет примерно одно и то же. Когда-то мы со Стивом Джобсом мечтали создать гаджет, который сделает незрячих людей зрячими. Но сейчас, когда я вхожу в метро и вижу, что все сидят, уткнувшись в свои телефоны, — понимаю, что мы сделали всех зрячих людей незрячими.

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— Что бы вы пожелали молодым людям, которые только выбирают свой путь?

— Сейчас довольно трудно предсказать, что точно будет развиваться в будущем, но зато вполне возможно предсказать, что «отомрет». Вот, например, механика точно уходит в прошлое. Мне как инженеру абсолютно ясно, что ни на какие другие планеты мы не полетим. Я человек реалистичный — знаю, что возможно, а что нет.

Мне ясно также, что люди никогда не будут бессмертными. Но это не отрицает того факта, что человеческая жизнь будет еще продлена. Я часто думаю о смерти и могу сказать, что бессмертия я бы себе не пожелал. И вообще, я удовлетворен тем, что Господь мне отпустил.

Я очень верю в молодых, я убежден, что именно детям нужно давать самые новые, мощные компьютеры, а не старье, как это иногда делают родители. И если бы я смог себе позволить настоящую жертву, то стал бы учителем. Я ведь и был учителем! Я преподавал школьникам средних классов восемь лет подряд, по семь дней в неделю.

Я хотел бы пожелать молодым людям поставить себе цель быть лучшими в мире. Для этого нужно сначала просто стать лучше своих коллег. И еще я хотел бы, чтобы молодые люди понимали: идея может быть замечательной, даже если она не приносит денег.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Анатолий Архипов
"Идея должна быть замечательной, даже если она не приносит денег" Угу, только почему-то их айпонты стоят дороже чем они того стоят. В них нет никакой пользы.
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