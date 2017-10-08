Снег с дождем и близкая к нулю температура ждут хабаровчан на грядущей неделе

Снег с дождем придет в Хабаровск уже к середине следующей недели. Промозглая погода усугубится еще и довольно низкой температурой — столбик термометра не должен подняться выше +8 градусов Цельсия, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на gismeteo.

Погода в Хабаровске на следующей неделе обещает быть устойчиво плохой. Ясным будет лишь вторник, в остальные же дни горожан ожидает затянутое тучами небо, которое с четверга «разродится» снегом с дождем. Дневная температура будет колебаться в диапазоне от +3 до + 8 градусов Цельсия, а ночная от 0 до -2 градусов.