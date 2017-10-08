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08:18 (мск), источник: Sputnik.md

Прогноз погоды на 8 и 9 октября: Молдову заливает, и нет надежды на луч солнца

По данным метеорологов, в воскресенье и понедельник в Молдове сохранится пасмурная погода: 8 октября в центре и на юге страны будет действовать желтый код в связи с проливными дождями.

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Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Последний день недели выдастся для жителей Молдовы поистине ненастным. Дело в том, что на больше части территории страны вплоть до вечера воскресенья будет действовать желтый код метеорологической опасности в связи с проливными дождями.

Так, в центральных и южных районах страны объем выпавших осадков составит до 20 литров на квадратный метр. Усугубит картину воскресного ненастья порывистый ветер, скорость которого составит до 20 метров в секунду.

В последний день уходящей недели температура воздуха в северных районах республики составит плюс 11 градусов Цельсия, в центре страны будет фиксироваться плюс 12, а на юге максимум составит плюс 13 градусов.

К понедельнику, 9 октября, дожди ослабеют, однако будет по-прежнему пасмурно, но воздух все же немного прогреется. Так, на первый день рабочей недели метеорологи прогнозируют по республике до плюс 16-18 градусов. Однако скупое октябрьское солнце не побалует в этот день граждан страны.

Похоже, что «бабье лето» робко вступит в свои права лишь в четверг и пятницу, 12 и 13 октября, когда будет солнечно и в дневные часы воздух по стране прогреется до плюс 18-20 градусов.

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