Заплыв моржей в честь юбилея Путина состоялся в Новосибирске

Источник: VN.ru

Героями последнего под названием «Мостов связующая нить» стала сборная команда из Коченево, Кольцово и Новосибирска во главе с президентом Новосибирской региональной федерации холодового плавания Николаем Глушковым.

Действительно, участники эстафеты плыли от одного моста к другому. Десять километров поделили на пять человек — каждый провел в воде почти по 30 минут.

— В этом году результат стабильный, — рассказал Николай Глушков. — Температура воды была всего шесть градусов. Дополнительная сложность — это течение: оно смывает с тела последнее тепло.

Но после заплыва «главный морж» остался доволен результатом. Он рассказал, что профессионально плавает уже десять лет, свой первый старт в апреле помнит очень хорошо. Это была для него своеобразная проверка на сверхвозможности и живучесть организма.