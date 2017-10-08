Заплыв моржей в честь юбилея Путина состоялся в Новосибирске

Героями последнего под названием «Мостов связующая нить» стала сборная команда из Коченево, Кольцово и Новосибирска во главе с президентом Новосибирской региональной федерации холодового плавания Николаем Глушковым.
Действительно, участники эстафеты плыли от одного моста к другому. Десять километров поделили на пять человек — каждый провел в воде почти по 30 минут.
— В этом году результат стабильный, — рассказал Николай Глушков. — Температура воды была всего шесть градусов. Дополнительная сложность — это течение: оно смывает с тела последнее тепло.
Но после заплыва «главный морж» остался доволен результатом. Он рассказал, что профессионально плавает уже десять лет, свой первый старт в апреле помнит очень хорошо. Это была для него своеобразная проверка на сверхвозможности и живучесть организма.
Напомним, в Новосибирской области проживают всего 94 человека с фамилией Путин: 41 мужчина и 53 женщины. Все они однофамильцы главы государства и не связаны с ним кровными узами. Новосибирские Путины, с которыми пообщался наш корреспондент, сетуют, что им часто приходится быть объектами различных шуток и розыгрышей.