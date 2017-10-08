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11:33 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Возмущению нет предела: рабочие раскопали и бросили полосу на Золотом мосту

Проезжающие сегодня мимо автомобилисты не заметили ни одного рабочего на объекте (ФОТО).

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фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Владивосток, 8 октября, PrimaMedia.

Автомобилисты Владивостока, проезжающие сегодня по Золотому мосту, наблюдали сегодня полное отсутствие рабочих на полосе, которую начали ремонтировать на прошлой неделе. Дорожники полностью убрали асфальт, и так и оставили, видимо решив, продолжить работы в понедельник, когда движение будет более плотным. Дозвониться до АО «СпецСУ», которое занимается ремонтом, корр. ИА PrimaMedia не удалось.

Напомним, что впервые за пятилетнюю историю вантового моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке дорожники решили не ограничиться ямочным ремонтом, а полностью снять асфальтобетонное покрытие до гидроизоляции.

В августе дорожные службы полностью отремонтировали сторону дороги, которая ведет на Чуркин, и лишь две полосы на противоположной стороне. Хотя изначально планировалось, что все работы полностью будут завершены в конце августа.

Ранее сообщалось в результате проведенного краевым учреждением «Примуправтодор» обследования моста выявлено, что по правой стороне асфальтобетонное покрытие проезжей части не соответствует требованиям ГОСТ — были обнаружены многочисленные волнообразования, трещины и выбоины в дорожном покрытии, образовавшиеся в весенний период.

Специалисты отмечают, что только ямочного ремонта недостаточно, а предъявить какие-либо гарантийные требования к состоянию покрытия на мостовом сооружении строителю невозможно, поскольку подрядчик обанкротился. В этой связи департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края планирует в рамках краевой госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» разработать проект по капитальному ремонту дороги на мосту и на эстакадах подходов. Эти работы могут начаться в 2018 году.

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