В фотопроекте ГИБДД Башкирии принял участие Леонид Агутин
На днях певец посетил с супругой Уфу в рамках гастрольного тура.
На днях певец посетил с супругой Уфу в рамках гастрольного тура.
Фотопроект республиканской Госавтоинспекции набирает обороты: в акции принял участие Леонид Агутин. На днях в рамках гастрольного тура певец посетил Уфы с супругой Анжеликой Варум. Заодно артист встретился с начальником ГИБДД республики и сделал памятное фото с плакатом «Нас всех ждут дома».
Фотоснимок опубликовал в своем Инстаграм Башкирии Динар Гильмутдинов:
— Леонид Николаевич пожелал всем участникам дорожного движения отличного настроения и хорошего завершения дня, — отметил главный гаишник Башкирии. — Благодарю вас, Леонид, за вклад в дело пропаганды безопасности на дорогах республики.