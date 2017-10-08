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09:04 (мск), источник: Комсомольская правда

В фотопроекте ГИБДД Башкирии принял участие Леонид Агутин

На днях певец посетил с супругой Уфу в рамках гастрольного тура.

Фотопроект республиканской Госавтоинспекции набирает обороты: в акции принял участие Леонид Агутин. На днях в рамках гастрольного тура певец посетил Уфы с супругой Анжеликой Варум. Заодно артист встретился с начальником ГИБДД республики и сделал памятное фото с плакатом «Нас всех ждут дома».

Фотоснимок опубликовал в своем Инстаграм Башкирии Динар Гильмутдинов:

— Леонид Николаевич пожелал всем участникам дорожного движения отличного настроения и хорошего завершения дня, — отметил главный гаишник Башкирии. — Благодарю вас, Леонид, за вклад в дело пропаганды безопасности на дорогах республики.

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