В Таштаголе установили резные фигуры Маши и медведя
Высота скульптур — 1,7 и 1 метр.
Высота скульптур — 1,7 и 1 метр.
Фигуры Маши и медведя установили в Таштаголе на территории школы № 9.
По данным администрации Кемеровской области, популярных персонажей вырезал из кедра самобытный
Отметим, что на территории школы № 9 уже есть полянка с 11 грибами, также вырезанными из кедра. А также деревянные лавочки с зайцем и медведем. Деревянные скульптуры — традиционное для Таштагольского района украшение. Здесь их насчитывается около 200.