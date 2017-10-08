В Таштаголе установили резные фигуры Маши и медведя

По данным администрации Кемеровской области, популярных персонажей вырезал из кедра самобытный художник-резчик Андрей Любченко. Скульптуры высотой 1,7 и 1 метр он завершил за 1,5 месяца.

Отметим, что на территории школы № 9 уже есть полянка с 11 грибами, также вырезанными из кедра. А также деревянные лавочки с зайцем и медведем. Деревянные скульптуры — традиционное для Таштагольского района украшение. Здесь их насчитывается около 200.