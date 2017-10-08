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10:06 (мск), источник: Sputnik

Минюст уволил директора столичного колледжа, где произошла поножовщина

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Директор Ташкентского юридического колледжа Наталья Темирова была уволена после случая поножовщины, который произошел на территории этого учебного заведения, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik

В рамках проведённого служебного расследования был вскрыт ряд серьёзных правонарушений со стороны директора. Так, например, она набирала работников учебного заведения из своих родственников, оскорбляла и применяла необоснованные дисциплинарные меры по отношению к другим сотрудникам. Также были выявлены нарушения в процессе обучения и выдачи дипломов выпускникам.

Все это создало нездоровую обстановку в колледже, которая и стала одним из факторов произошедшей трагедии.

Напомним, что 6 октября примерно в 10:05 на территории Ташкентского юридического колледжа, расположенного в Учтепинском районе столицы, между учащимися третьего курса Саидкамроном Саидвохидовым, Асадбеком Парпибоевым и Рахматиллой Ёркориевым возникла ссора, закончившаяся поножовщиной.

17-летний Саидкамрон Саидвалиев нанес по одному ножевому ранению Парпибоеву и Ёркориеву. Оба учащихся были госпитализированы с диагнозом «колото-резаная рана в области левого бедра» в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. Однако, несмотря на усилия врачей, Асадбек Парпибоев скончался от большой кровопотери. Рахматилле Ёркориеву в больнице была оказана необходимая медицинская помощь, после чего он был отправлен домой.

Следственное управление при ГУВД Ташкента возбудило по данному факту дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 104 часть 3 пункт «д» (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Узбекистана.

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