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20:28 (мск), источник: Pro Город Самара

Под Новокуйбышевском полностью перекроют дорогу около Маяка

Автомобилистам придется выбирать объездные пути.

Источник: Pro Город Самара

С 16 по 22 октября будет полностью перекрыт железнодорожный переезд в районе поселка Маяк под Новокуйбышевском, сообщает пресс-служба КбшЖД. Это связано с модернизацией путей. Местные жители рассказали, что такое ограничение доставит им неудобства.

— Очень плохая новость, есть два варианта — по соседству с переездом есть тоннель под железной дорогой, но крупные машины там не проедут. Скорее всего, автобус будет останавливаться у переезда и люди будут идти пешком. Причем дорога к тоннелю не заасфальтирована, там грязь — можно застрять. Второй способ — через заводы, но там тоже очень грязно, — рассказала местная жительница Лиза Советова.

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