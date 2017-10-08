Под Новокуйбышевском полностью перекроют дорогу около Маяка

С 16 по 22 октября будет полностью перекрыт железнодорожный переезд в районе поселка Маяк под Новокуйбышевском, сообщает пресс-служба КбшЖД. Это связано с модернизацией путей. Местные жители рассказали, что такое ограничение доставит им неудобства.

— Очень плохая новость, есть два варианта — по соседству с переездом есть тоннель под железной дорогой, но крупные машины там не проедут. Скорее всего, автобус будет останавливаться у переезда и люди будут идти пешком. Причем дорога к тоннелю не заасфальтирована, там грязь — можно застрять. Второй способ — через заводы, но там тоже очень грязно, — рассказала местная жительница Лиза Советова.