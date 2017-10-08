Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
Ученые РФ получили неизвестные ранее сведения о предках Путина
Захарова о депортации журналиста НТВ: напоминает охоту на ведьм
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Раскрыт секрет внешней привлекательности
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Ко дню рождения Путина в Берлине сделали 2-метровое графити
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
12Взрыв военных складов под Винницей
11:56 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Расписание пригородного поезда Иркутск-Пассажирский — Черемхово изменится c 9 октября

Это связано с просьбами пассажиров.

Источник: IrkutskMedia.ru

Расписание пригородного поезда № 6117 сообщением Иркутск-Пассажирский — Черемхово изменится c 9 октября. Это связано с многочисленными просьбами пассажиров, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ВСЖД.

Поезд будет ходить по следующему расписанию:

Ежедневно, кроме субботы, отправление со ст. Иркутск-Пассажирский в 16.50, Иркутный мост 16.53, Военный Городок 16.56−16.57, Иркутск-Сортировочный 17.03−17.04, Заводская 17.07−17.08, Компрессорная 17.10, Батарейная 17.14−17.15, ПМС-45 17.16, Вересовка 17.17, Мегет 17.21−17.22, Карьер 17.26, Совхозная 17.29, Суховская 17.33−17.34, Южная 17.37−17.38, Ангарск 17.42−17.43, Майск 17.45, Китой 17.49−17.50, Биликтуй 17.52, Тельма 18.00, Тельминка 18.04, Усолье-Сибирское 18.08−18.09, Зеленый Городок 18.13−18.14, Лужки 18.17, Мальтинка 18.18−18.19, Мальта 18.24−18.25, 5100 тысяч км 18.29, Белая 18.31−18.32, Заимка 18.40, Половина 18.46−18.47, Витух 18.52, Восточный 18.55, Касьяновка 18.58, Гришево 19.05−19.06, прибытие на ст. Черемхово в 19.16;.

По субботам поезд будет отправляться со ст. Иркутск-Пассажирский в 16.27, Иркутный Мост 16.30, Военный Городок 16.33−16.34, Иркутск-Сортировочный 16.40−16.41, Заводская 16.44−16.45, Компрессорная 16.47, Батарейная 16.51−16.52, ПМС-45 16.54, Вересовка 16.55, Мегет 16.58−16.59, Карьер 17.04, Совхозная 17.07, Суховская 17.10−17.11, Южная 17.14−17.15, Ангарск 17.19−17.20, Майск 17.23, Китой 17.26−17.27, Биликтуй 17.30, Тельма 17.37−17.38, Тельминка 17.41, Усолье-Сибирское 17.46−17.47, Зеленый Городок 17.51−17.52, Лужки 17.54, Мальтинка 17.56−17.56, Мальта 18.01−18.25, 5,1 тысячи км 18.29, Белая 18.31−18.32, Заимка 18.40, Половина 18.46−13.47, Витух 18.52, Восточный 18.55, Касьяновка 18.58, Гришево 19.05−19.06, прибытие на ст. Черемхово в 19.16.

Время указано местное.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Мокрый снег ожидает жителей Иркутска в воскресенье, 8 октября
Фура протаранила стену придорожного кафе в Иркутской области
Трамп обвинил Иран в финансировании Северной Кореи
Раскрыто содержание записки лас-вегасского стрелка
Ким Чен Ын заявил о росте экономики КНДР
Овечкин повторил рекорд НХЛ столетней давности
Новый посол США в России Хантсман назвал свою главную цель
Премьер Испании исключил отделение Каталонии от страны
В Китае за коррупцию наказали 1,3 млн чиновников
Спорт
Покер Овечкина позволил «Вашингтону» разгромить «Монреаль» На счету Александра Овечкина уже семь шайб в двух матчах нового сезона
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
В Петербурге удесятерят налог на имущество
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь