Расписание пригородного поезда Иркутск-Пассажирский — Черемхово изменится c 9 октября

Источник: IrkutskMedia.ru

Расписание пригородного поезда № 6117 сообщением Иркутск-Пассажирский — Черемхово изменится c 9 октября. Это связано с многочисленными просьбами пассажиров, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ВСЖД.

Поезд будет ходить по следующему расписанию:

Ежедневно, кроме субботы, отправление со ст. Иркутск-Пассажирский в 16.50, Иркутный мост 16.53, Военный Городок 16.56−16.57, Иркутск-Сортировочный 17.03−17.04, Заводская 17.07−17.08, Компрессорная 17.10, Батарейная 17.14−17.15, ПМС-45 17.16, Вересовка 17.17, Мегет 17.21−17.22, Карьер 17.26, Совхозная 17.29, Суховская 17.33−17.34, Южная 17.37−17.38, Ангарск 17.42−17.43, Майск 17.45, Китой 17.49−17.50, Биликтуй 17.52, Тельма 18.00, Тельминка 18.04, Усолье-Сибирское 18.08−18.09, Зеленый Городок 18.13−18.14, Лужки 18.17, Мальтинка 18.18−18.19, Мальта 18.24−18.25, 5100 тысяч км 18.29, Белая 18.31−18.32, Заимка 18.40, Половина 18.46−18.47, Витух 18.52, Восточный 18.55, Касьяновка 18.58, Гришево 19.05−19.06, прибытие на ст. Черемхово в 19.16;.

По субботам поезд будет отправляться со ст. Иркутск-Пассажирский в 16.27, Иркутный Мост 16.30, Военный Городок 16.33−16.34, Иркутск-Сортировочный 16.40−16.41, Заводская 16.44−16.45, Компрессорная 16.47, Батарейная 16.51−16.52, ПМС-45 16.54, Вересовка 16.55, Мегет 16.58−16.59, Карьер 17.04, Совхозная 17.07, Суховская 17.10−17.11, Южная 17.14−17.15, Ангарск 17.19−17.20, Майск 17.23, Китой 17.26−17.27, Биликтуй 17.30, Тельма 17.37−17.38, Тельминка 17.41, Усолье-Сибирское 17.46−17.47, Зеленый Городок 17.51−17.52, Лужки 17.54, Мальтинка 17.56−17.56, Мальта 18.01−18.25, 5,1 тысячи км 18.29, Белая 18.31−18.32, Заимка 18.40, Половина 18.46−13.47, Витух 18.52, Восточный 18.55, Касьяновка 18.58, Гришево 19.05−19.06, прибытие на ст. Черемхово в 19.16.

Время указано местное.