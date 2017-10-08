Зампред КГА рассказала о скрытом инциденте с самолётом Академии гражданской авиации

Источник: Informburo.kz

Исполняющая обязанности заместителя председателя Комитета гражданской авиации МИР РК Тоты Амирова поделилась в Facebook информацией о скрытом инциденте с самолётом Академии гражданской авиации.

«Прилагаю фото, уже третьего авиационного события, которое произошло этим летом в тренировочном центре Академии, и которое скрыли. Мы уже обратились в прокуратуру и правоохранительные органы, чтобы они помогли выяснить состояние инструктора и курсанта, так как на наши запросы они не хотят отвечать», — написала она.

По её словам, на телеграммы КГА все авиакомпании отвечают оперативно, а учебный центр игнорирует авиационные власти и не отвечает неделями на запросы с просьбой предоставить информацию.

«Когда у этого тренировочного центра в течение буквально одного-двух месяцев произошло сразу три случая: один самолёт потерялся и сел в поле, разломался, но курсант выжил, второй самолёт (на фото) с разломанной передней стойкой уткнулся о землю носом, и который скрывают до сих пор, а третий самолёт упал и сгорел вместе с инструктором и курсантом прямо у забора частных домов, я вынуждена была остановить этот беспредел. И они ещё возмущаются, обращаются во все инстанции и требуют возобновления полётов, так как надо освоить финансовые средства Академии гражданской авиации. А кто будет отвечать за жизни молодых ребят?», — возмутилась Тоты Амирова.

Эксперт ранее раскритиковала подготовку лётчиков в Академии гражданской авиации. По словам Тоты Амировой, Академия не должна находиться в подчинении у Министерства образования и науки РК, а её ректор обязан быть пилотом.

10 августа разбился учебный самолёт Академии гражданской авиации «Текнам 2002» в нескольких метрах от жилых домов в селе Шалкар в Алматинской области. При крушении погиб 21-летний курсант Академии гражданской авиации. Айдар Абишев принадлежал к знаменитой казахстанской авиационной династии. Второй погибший в авиакатастрофе — 40-летний пилот-инструктор Сергей Курченко.