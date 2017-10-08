Зампред КГА рассказала о скрытом инциденте с самолётом Академии гражданской авиации
Тоты Амирова возмутилась тем, что вместе с авиаинцидентами руководство Академии скрывает и состояние курсантов, пострадавших при аварийных посадках.
Тоты Амирова возмутилась тем, что вместе с авиаинцидентами руководство Академии скрывает и состояние курсантов, пострадавших при аварийных посадках.
Исполняющая обязанности заместителя председателя Комитета гражданской авиации МИР РК Тоты Амирова поделилась в Facebook информацией о скрытом инциденте с самолётом Академии гражданской авиации.
«Прилагаю фото, уже третьего авиационного события, которое произошло этим летом в тренировочном центре Академии, и которое скрыли. Мы уже обратились в прокуратуру и правоохранительные органы, чтобы они помогли выяснить состояние инструктора и курсанта, так как на наши запросы они не хотят отвечать», — написала она.
По её словам, на телеграммы КГА все авиакомпании отвечают оперативно, а учебный центр игнорирует авиационные власти и не отвечает неделями на запросы с просьбой предоставить информацию.
«Когда у этого тренировочного центра в течение буквально
10 августа разбился учебный самолёт Академии гражданской авиации «Текнам 2002» в нескольких метрах от жилых домов в селе Шалкар в Алматинской области. При крушении погиб 21-летний курсант Академии гражданской авиации. Айдар Абишев принадлежал к знаменитой казахстанской авиационной династии. Второй погибший в авиакатастрофе — 40-летний
24 июля сообщалось, что в Жамбылской области совершил аварийную посадку одномоторный самолёт Tecnam P2002 под управлением курсанта Академии гражданской авиации. При инциденте никто не пострадал.