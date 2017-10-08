Самая пожилая женщина Актау имеет 99 прямых потомков

Рауыш Иманбаева родилась 1 января 1915 года в Атырауской области, Денгизском районе, селе Ботакан у Кабу и Умсынай. Была четвертой в семье. Образование получила всего 3 класса.



В 20 лет Рауыш вышла замуж за Шияпа. Всего у них родилось 7 детей. Когда началась война, мужу дали бронь, он обеспечивал фронт, работая бригадиром рыбаков. Сама Рауыш успевала и за детьми присматривать, и днем мужу помогать, а ночью, как и все женщины аула, вязала носки, перчатки и шарфы для фронтовиков.



«Она всегда была требовательна к себе и другим. Вырастила семерых детей, правда, сейчас здравствуют только четверо из них… В 67 лет она еще косила сено, доила верблюдов. А еще, по признанию домашних, Рауыш-апай всегда была очень чистоплотной. В молодости очень любила носить кольца и браслеты. На досуге вязала перчатки, носки шерстяные для внуков и внучек. Сейчас, она, конечно, уже не вяжет. В данный момент за ней ухаживают две невестки», — рассказала одна из них, Жумагуль.



К слову, во время войны про Рауыш-аже написали в газете «Красная звезда» — этот экземпляр хранится в архиве города Алматы.

Из пристрастий на всю жизнь сохранила любовь к шубату и рыбе.



«Мы жили в селе Ганюшкино. Иногда ставили сети и ловили рыбу. Я всегда варила уху. До последнего присматривала за внуком. Теперь присматривают за мной», — пошутила Рауыш-апай.



Вот уже 15 лет, переехав в Актау, она живет у внука.