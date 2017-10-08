Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Экс-полковник Минобороны РФ пытался совершить побег из колонии
Ученые РФ получили неизвестные ранее сведения о предках Путина
Момент убийства бизнесмена в центре Москвы попал на видео
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
10Учителя при власти
14События недели в фотографиях
10:33 (мск), источник: Kazinform

Самая пожилая женщина Актау имеет 99 прямых потомков

АКТАУ. КАЗИНФОРМ — Через 80 с небольшим дней самая пожилая женщина Мангистау Рауыш Иманбаева отметит 103-ий день рождения. Сейчас Рауыш-аже имеет 4 детей, 40 внуков, 38 правнуков и 17 праправнуков, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Рауыш Иманбаева родилась 1 января 1915 года в Атырауской области, Денгизском районе, селе Ботакан у Кабу и Умсынай. Была четвертой в семье. Образование получила всего 3 класса.

В 20 лет Рауыш вышла замуж за Шияпа. Всего у них родилось 7 детей. Когда началась война, мужу дали бронь, он обеспечивал фронт, работая бригадиром рыбаков. Сама Рауыш успевала и за детьми присматривать, и днем мужу помогать, а ночью, как и все женщины аула, вязала носки, перчатки и шарфы для фронтовиков.

«Она всегда была требовательна к себе и другим. Вырастила семерых детей, правда, сейчас здравствуют только четверо из них… В 67 лет она еще косила сено, доила верблюдов. А еще, по признанию домашних, Рауыш-апай всегда была очень чистоплотной. В молодости очень любила носить кольца и браслеты. На досуге вязала перчатки, носки шерстяные для внуков и внучек. Сейчас, она, конечно, уже не вяжет. В данный момент за ней ухаживают две невестки», — рассказала одна из них, Жумагуль.

К слову, во время войны про Рауыш-аже написали в газете «Красная звезда» — этот экземпляр хранится в архиве города Алматы.
Из пристрастий на всю жизнь сохранила любовь к шубату и рыбе.

«Мы жили в селе Ганюшкино. Иногда ставили сети и ловили рыбу. Я всегда варила уху. До последнего присматривала за внуком. Теперь присматривают за мной», — пошутила Рауыш-апай.

Вот уже 15 лет, переехав в Актау, она живет у внука.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Пенсионер забил жену до смерти в Костанайской области
Полицейские нашли пропавшего грудного ребенка в Шымкенте
Трамп обвинил Иран в финансировании Северной Кореи
Раскрыто содержание записки лас-вегасского стрелка
Ким Чен Ын заявил о росте экономики КНДР
Овечкин повторил рекорд НХЛ столетней давности
Новый посол США в России Хантсман назвал свою главную цель
Спортивный директор «Зенита» скончался в возрасте 49 лет
Несогласованные акции оппозиции прошли в городах России
Спорт
Покер Овечкина позволил «Вашингтону» разгромить «Монреаль» На счету Александра Овечкина уже семь шайб в двух матчах нового сезона
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Скидки на квартиры растут уже три года
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь