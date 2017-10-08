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11:07 (мск), источник: Noi.md

Отказалась от успешной карьеры модели, чтобы вернуться домой

Она родилась в Сынджерей, детство ее прошло в Гратиештах, и она «скиталась» по многим странам мира.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

В течение 8 лет она построила успешную карьеру в модельном мире, работая с такими известными брендами, как Prada, Kenzo, Givenchy, Sonia Rykiel, появлялась на обложках Vogue, Metal, Costume, и этот список можно еще продолжить.

Это история молдаванки, которая покорила мир моды своей красотой, но тоска по дому, а также желание создать семью и иметь детей побудили вернуться в Молдову.

Алина Бырлэдяну — это молдаванка, которая штурмовала мир моды в возрасте, когда многие модели уже заканчивают свою карьеру, но ей удалось работать в самых важных городах моды, таких как Лондон, Париж, Милан, Сеул, Барселона, Сидней и Иерусалим.

Он мечтала стать певицей, окончила факультет журналистики и связи в Молд. ГУ и стала одной из самых востребованных моделей в мире. Жизнь бросала ее из одной крайности в другую, но она отказалась от всего, чтобы растить ребенка на родине.

«Я попала в мир моды по чистой случайности. В возрасте 16 лет я пробовала свою удачу на конкурсе Мисс Молдова. В туфлях, одолженных у подруги, и в платье сестры я думала, что мне удастся сломать лед. Не получилось, поэтому я закрыла эту страницу и пошла дальше», — рассказала красивая молдаванка.

Несколькими годами позже в ночном клубе ее заметила представительница модельного агентства нашей страны. Отсюда все началось, с простой случайности.

«Тогда я еще не знала, что значит быть моделью, я думала, что быть красивой — достаточно, но это не так. Сначала все выглядит очень просто и красиво, я уже видела себя в разных странах. К тому времени мама уже несколько лет находилась за границей, и я мечтала ее увидеть», — призналась Алина.

Она начала работать с лучшими модельными агентствами. Но поняла, что красивых девушек в мире моды много, перед камерой нужно показать не только красоту, но и характер.

«Я поняла, что таких, как я, много, перед камерой нужно уметь играть, нужно быть внимательной, уметь общаться, строить отношения и быть ответственной, хорошо выглядеть всегда, когда за тобою следит объектив камеры», — поделилась наша сегодняшняя героиня.

Мир моды насколько красивый, настолько и строгий. В контракте есть пункт, как должна выглядеть модель. Это означает здоровое питание, отдых и ухоженность.

«Это наша визитная карточка — красота. За красивой обложкой скрывается много жертв. Очень немногие знают, что часто на фотосессиях модель может быть легко одета, а на улице всего 4 градуса или наоборот», — рассказала Алина.

Жизнь модели совсем не легка, сегодня ты находишься в Австралии, завтра — в Париже, а через два дня приземляешься в другом уголке земного шара. Для красивой молдаванки самым трудным было пребывание в Лондоне, этот город показался ей холодным со всех точек зрения.

Она вошла в мир моды, когда ей было 22 года, и восемь лет, полностью посвященных этой работе, в какой-то момент побудили ее сказать «СТОП», и этому потому, по признанию Алины, что ей надоело жить на чемоданах и бесконечно менять города. Ей захотелось иметь семью и собственный дом, а не холодный гостиничный номер.

«В модельном мире у тебя есть время для всего: и смеяться, и плакать, и веселиться», — отметила наша героиня.

Она признается, что вначале ей было очень трудно. «Я плакала, как ребенок, когда приезжала в гостиничный номер, была окружена незнакомыми людьми в таких больших городах, как Париж, вдали от семьи. Я чувствовала, что меня мучает тоска по дому, хотя я пыталась создать дом в каждом городе», — рассказала Алина.

Хотя она путешествовала по всему миру, приоритетом со временем стала семья и ее дочь Мария, которой 2 года и 7 месяцев. Он не порвала связь с миром моды, сколько сможет, столько и будет работать в этой сфере, но не в ущерб времени, проведенному рядом с близкими людьми.

В годы работы моделью Алина пережила разные ситуации, бывали дни, когда она чувствовала, что к ней относятся, как к королеве, и дни, когда ее воспринимали равнодушно.

«Я помню, как меня отругал мой агент, потому что я позволила себе спросить, много ли еще придется ждать фотосессии для Givenchy. Когда я работала на Kenzo, я чувствовала себя королевой, кроме того, команда была суперпрофессиональной», — вспоминает Алина.

Одна из фотосессий, которой она годится, была для обложки датского журнала «Costume». «Команда была очень позитивной, и фотосессия была легкой. Результат был по мере ожиданий, это одно из самых запоминающихся событий», — призналась героиня нашего материала.

Хотя у нее много хороших воспоминаний, связанных с миром моды, она признается, что не могла бы сейчас уделять много времени этой профессии. Она еще принимает предложения о работе, но их намного меньше, чем до появления в ее жизни Марии.

Конкуренция в мире моды очень высока, а красота — просто аксессуар, личность — вот что добавляет остроты и делает тебя уникальной.

«Красота не помогает тебе открывать много дверей. Помимо красоты, нужно быть интеллигентной, человечной, порядочной», — заключила Алина.

Алина Бырлэдяну — это женщина, которой хватило смелости оставить мир красоты и поменять его на домашний покой, на счастье быть рядом с семьей и ребенком.

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