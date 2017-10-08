Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
В России начались пикеты и митинги сторонников Навального
Ученые РФ получили неизвестные ранее сведения о предках Путина
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
Названа вероятная причина третьей мировой войныЭксперты предложили установить особый контроль за гиперзвуковыми ракетами
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Секс сокращает жизнь
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Куда жаловаться на шумных соседей и строителей
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
10Учителя при власти
14События недели в фотографиях
10:55 (мск), источник: Publika.md

Первый день Национального праздника вина завершился грандиозным концертом

Непогода не нарушила программы Национального праздника вина. Его первый день завершился зажигательным концертом.

Источник: Publika.md

Гости праздника с удовольствием дегустировали ароматные вина и слушали хорошую музыку.

«Праздник вина — очень важный. Все хорошо и весело. Дождя мы не боимся, у нас зонтик».

«Все очень хорошо организовано. А когда ты в хорошей компании, то и дождь не помеха».

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Среди гостей праздника немало зарубежных гостей.

«Сегодня продегустировал десять вин. Я приехал из Латвии. Даже не предполагал, что молдавские вина такие качественные. Я впервые в Молдове, но приеду и в следующий раз».

Во время загрузки произошла ошибка.

О искусстве потребления вина рассказывали профессиональные сомелье.

«Запомните: температура белых вин должна быть 8−12 градусов. Другой важный элемент — бокалы. Перед вами бокалы для дегустации».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вино не надо пить сразу после того, как его налили. Надо отставить на 15 минут, и тогда вы почувствуете и вкус, и аромат напитка».

В этом году Национальный день вина проводится в 16-й раз. Свою продукцию и винодельческие традиции представили на празднике 47 отечественных предприятий. А основная задача организаторов — популяризировать культуру потребления вина.

«Мы продвигаем умеренное и ответственное потребление. Поэтому мы добавили несколько новых элементов. В частности, стандартные бокалы, блокнот дегустатора. Это праздник дегустации, а не пьянства», — сказал глава Национального офиса винограда и вина Георгий Арпентин.

В прошлом году Дни вина посетили боле ста тысяч человек.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Трамп обвинил Иран в финансировании Северной Кореи
Раскрыто содержание записки лас-вегасского стрелка
Ким Чен Ын заявил о росте экономики КНДР
Овечкин повторил рекорд НХЛ столетней давности
Новый посол США в России Хантсман назвал свою главную цель
Спортивный директор «Зенита» скончался в возрасте 49 лет
Несогласованные акции оппозиции прошли в городах России
Спорт
Покер Овечкина позволил «Вашингтону» разгромить «Монреаль» На счету Александра Овечкина уже семь шайб в двух матчах нового сезона
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
В Петербурге удесятерят налог на имущество
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь