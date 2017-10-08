Первый день Национального праздника вина завершился грандиозным концертом
Непогода не нарушила программы Национального праздника вина. Его первый день завершился зажигательным концертом.
Непогода не нарушила программы Национального праздника вина. Его первый день завершился зажигательным концертом.
Гости праздника с удовольствием дегустировали ароматные вина и слушали хорошую музыку.
«Праздник вина — очень важный. Все хорошо и весело. Дождя мы не боимся, у нас зонтик».
«Все очень хорошо организовано. А когда ты в хорошей компании, то и дождь не помеха».
Среди гостей праздника немало зарубежных гостей.
«Сегодня продегустировал десять вин. Я приехал из Латвии. Даже не предполагал, что молдавские вина такие качественные. Я впервые в Молдове, но приеду и в следующий раз».
О искусстве потребления вина рассказывали профессиональные сомелье.
«Запомните: температура белых вин должна быть 8−12 градусов. Другой важный элемент — бокалы. Перед вами бокалы для дегустации».
«Вино не надо пить сразу после того, как его налили. Надо отставить на 15 минут, и тогда вы почувствуете и вкус, и аромат напитка».
В этом году Национальный день вина проводится в 16-й раз. Свою продукцию и винодельческие традиции представили на празднике 47 отечественных предприятий. А основная задача организаторов — популяризировать культуру потребления вина.
«Мы продвигаем умеренное и ответственное потребление. Поэтому мы добавили несколько новых элементов. В частности, стандартные бокалы, блокнот дегустатора. Это праздник дегустации, а не пьянства», — сказал глава Национального офиса винограда и вина Георгий Арпентин.
В прошлом году Дни вина посетили боле ста тысяч человек.