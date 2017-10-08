Журналистам показали Владивостокский цирк после реставрации
Новый глава Приморья Андрей Тарасенко предложил принять отремонтированное здание цирка в краевую собственность (ФОТО).
Новый глава Приморья Андрей Тарасенко предложил принять отремонтированное здание цирка в краевую собственность (ФОТО).
Владивосток, 8 октября, PrimaMedia.
Во Владивостокском цирке завершается капитальный ремонт. Подрядчик должен сдать объект к 30 октября и обещает уложиться в срок. Глава Приморья Андрей Тарасенко 8 октября посетил здание цирка, в целом одобрил увиденное и высказался о необходимости принять объект в собственность Приморского края, сообщает ИА PrimaMedia.
Масштабная реконструкция владивостокского цирка подходит к концу. Здание было закрыто с января 2016 года. Как сообщили в администрации Приморского каря, строительные и отделочные работы уже завершены, ведётся установка кресел зрительного зала, манежа, сценической машинерии и другого оборудования. Также завершены дизайнерские работы в общественных зонах: на стены и потолки нанесены фрески, установлены декоративные элементы из искусственного камня и зеркала.
Врио губернатора Андрей Тарасенко посетил здание цирка, чтобы лично проверить его готовность к открытию. Он задал генеральному директору подрядчика ООО «Сибинжиниринг» Александру Ходневу множество вопросов о процессе ремонта и обновлении технической составляющей объекта. Большое внимание глава региона уделил благоустройству прилегающей территории цирка, за которую отвечает городская администрация. Тарасенко раскритиковал уложенную перед зданием брусчатку и попросил мэрию поторопиться со строительством лестницы.
Андрей Тарасенко побывал за кулисами, осмотрел помещение конюшни, арену и зрительный зал. Как сообщил подрядчик, новые кресла имеют гарантию — они могут выдержать 30 тысяч приседаний.
«Меня поразило, как получилось так, что краевыми деньгами вложились не в свое имущество — это абсурд
Он потребовал от строителей провести клиниговые работы и сдать цирк полностью чистым — без