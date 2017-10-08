Журналистам показали Владивостокский цирк после реставрации

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Владивосток, 8 октября, PrimaMedia.

Во Владивостокском цирке завершается капитальный ремонт. Подрядчик должен сдать объект к 30 октября и обещает уложиться в срок. Глава Приморья Андрей Тарасенко 8 октября посетил здание цирка, в целом одобрил увиденное и высказался о необходимости принять объект в собственность Приморского края, сообщает ИА PrimaMedia.

Масштабная реконструкция владивостокского цирка подходит к концу. Здание было закрыто с января 2016 года. Как сообщили в администрации Приморского каря, строительные и отделочные работы уже завершены, ведётся установка кресел зрительного зала, манежа, сценической машинерии и другого оборудования. Также завершены дизайнерские работы в общественных зонах: на стены и потолки нанесены фрески, установлены декоративные элементы из искусственного камня и зеркала.

Врио губернатора Андрей Тарасенко посетил здание цирка, чтобы лично проверить его готовность к открытию. Он задал генеральному директору подрядчика ООО «Сибинжиниринг» Александру Ходневу множество вопросов о процессе ремонта и обновлении технической составляющей объекта. Большое внимание глава региона уделил благоустройству прилегающей территории цирка, за которую отвечает городская администрация. Тарасенко раскритиковал уложенную перед зданием брусчатку и попросил мэрию поторопиться со строительством лестницы.

Андрей Тарасенко побывал за кулисами, осмотрел помещение конюшни, арену и зрительный зал. Как сообщил подрядчик, новые кресла имеют гарантию — они могут выдержать 30 тысяч приседаний.

В ходе осмотра врио губернатора заявил, что здание цирка необходимо оформить в собственность Приморского края. В настоящее время оно находится в аренде у Росгосцирка.

«Меня поразило, как получилось так, что краевыми деньгами вложились не в свое имущество — это абсурд какой-то. Мы должны были забрать здание себе и тогда вкладываться. А так— делать пользу цирку — хорошее явление, но нужно деньги зарабатывать для края. Сейчас попробуем забрать это имущество себе, и эксплуатировать. Готовность там хорошая, нужно только немножко погонять строителей, а так — все нормально», — прокомментировал свой визит в цирк Андрей Тарасенко.