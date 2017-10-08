Легендарный Стинг даст сегодня концерт в Минске

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Тур Стинга «57th & 9th» начался в феврале 2017 этого года в Канаде и уже прошел при полных аншлагах по 50 городам Америки, Европы и Азии.

Накануне легендарный певец дал сольник в Москве, СК «Олимпийский» был полностью заполнен, Стинга два раза вызывали на бис. В российской столице певец выступал со своим сыном Джо, которого он представил по-русски.

Sting выступает на сцене более 40 лет. У него более 15 статуэток Grammy, награды American Music Awards, MTV Music Awards, он получил «Золотой глобус» за саундтрек к фильму «Кейт и Лео». В Голивуде есть звезда его имени.

Минский концерт пройдет 8 октября, на «Минск-Арене».

«57th & 9th» это 12-й студийный альбом певца, он состоит из 10 композиций. Пластинка получила название в честь перекрестка двух дорог на Манхэттене — пятьдесят седьмой и девятой — мимо него Стинг каждый день ходил в студию.