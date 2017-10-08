В Алматы состоялся 19-ый массовый велопробег

Жители и гости города по традиции собрались на территории БЦ «Нурлы Тау». В этот раз маршрут также остался без изменений. Его протяженность составила 9 км, завершился велопробег на территории парка Первого Президента РК.



Стоит отметить, что в велопробеге участвовали учащиеся Назарбаев интеллектуальной школы. Они порадовали жителей города небольшим концертом и флешмобом. Как отметила директор школы Гульмира Мункеева, сегодня на велосипедах прокатились не только ученики, но и родители, преподаватели.



«Мы все за здоровый образ жизни, за то, чтобы жители города переходили на экологические виды транспорта. Мы впервые принимаем участие в Экофестивале, который организован при содействии акимата Алматы и Организации Объединенных Наций. Мы всегда поддерживаем своих учеников и говорим о необходимости заниматься спортом», — отметила директор НИШ химико-биологического направления Гульмира Мункеева.



На финише по обычаю разыгрывались множество ценных призов, главным из которых стал велосипед.



«Я занимаюсь велоспортом в СДЮШОР № 1. Сегодня впервые участвовал в велопробеге и выиграл сразу главный приз. Как говорится, новичкам везет. Думаю, что этот велосипед я подарю своему тренеру. Спасибо всем организаторам», — поделился победитель Шакарим Аубакиров.



Отметим, велопробег, проводимый в рамках масштабной городской программы «Спорттық Алматы», 19-й из 21 запланированных в этом году. Программа направлена на развитие массового спорта в мегаполисе и популяризации активного спортивного отдыха.