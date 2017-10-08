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11:40 (мск), источник: Kazinform

В Алматы состоялся 19-ый массовый велопробег

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Сегодня в Алматы в рамках программы «Спорттық Алматы» прошел девятнадцатый массовый велопробег, посвященный Дню пожилых людей. Организаторы чествовали ветеранов спорта и наградили их подарками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационно-спортивный хаб.

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Жители и гости города по традиции собрались на территории БЦ «Нурлы Тау». В этот раз маршрут также остался без изменений. Его протяженность составила 9 км, завершился велопробег на территории парка Первого Президента РК.

Стоит отметить, что в велопробеге участвовали учащиеся Назарбаев интеллектуальной школы. Они порадовали жителей города небольшим концертом и флешмобом. Как отметила директор школы Гульмира Мункеева, сегодня на велосипедах прокатились не только ученики, но и родители, преподаватели.

«Мы все за здоровый образ жизни, за то, чтобы жители города переходили на экологические виды транспорта. Мы впервые принимаем участие в Экофестивале, который организован при содействии акимата Алматы и Организации Объединенных Наций. Мы всегда поддерживаем своих учеников и говорим о необходимости заниматься спортом», — отметила директор НИШ химико-биологического направления Гульмира Мункеева.

На финише по обычаю разыгрывались множество ценных призов, главным из которых стал велосипед.

«Я занимаюсь велоспортом в СДЮШОР № 1. Сегодня впервые участвовал в велопробеге и выиграл сразу главный приз. Как говорится, новичкам везет. Думаю, что этот велосипед я подарю своему тренеру. Спасибо всем организаторам», — поделился победитель Шакарим Аубакиров.

Отметим, велопробег, проводимый в рамках масштабной городской программы «Спорттық Алматы», 19-й из 21 запланированных в этом году. Программа направлена на развитие массового спорта в мегаполисе и популяризации активного спортивного отдыха.

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