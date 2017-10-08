Ведущий Иван Ургант пошутил о церковном воре из Воронежской области

Ведущий Иван Ургант высмеял вора из Борисоглебска, укравшего из церковной лавки серебряные крестики. Шоумен начал с воронежской новости эфир юмористической программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» в пятницу, 6 октября.

Новость о воре из Воронежской области стала первой в рубрике «Это здорово, это здорово, это очень хорошо!».

— В Воронежской области задержали человека, который украл из церковной лавки серебряные крестики. Это здорово, ведь теперь, если он в тюрьме встретит человека, который украл серебряные нолики, им будет во что поиграть, — пошутил телеведущий.

Речь идет о 34-летнем мужчине, которого заподозрили в краже двух серебряных крестиков и двух небольших книг в церковной лавке Борисоглебска. Материальный ущерб храму составил 200 рублей. Мужчину задержали через несколько дней. Он объяснил полицейским, что украл крестики, так как считает, что их в храме должны выдавать бесплатно.