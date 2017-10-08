Узбекские военные познакомили коллег из России с древним Самаркандом
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Узбекские военные провели экскурсию в один из древнейших городов мира — Самарканд для прибывших на антитеррористические учения коллег из России.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Узбекские военные провели экскурсию в один из древнейших городов мира — Самарканд для прибывших на антитеррористические учения коллег из России.
Официальный представитель Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин рассказал, что российские солдаты и офицеры посетили мемориальный комплекс великого ученого и богослова Исмаила
Знакомство с Самаркандом продолжилось в знаменитой обсерватории Улугбека и завершилась на главной площади Регистан, где архитектурный ансамбль XV века сохранил свой первозданный вид.
Российский контингент на учениях представлен подразделениями горнострелковой бригады Центрального военного округа, которая дислоцирована в Республике Тыва. 150 солдат и офицеров со штатным вооружением совершили 400-километровый марш из Кызыла в Абакан. 2,5 тысячи километров до Ташкента военнослужащие преодолели по воздуху на самолетах ВКС России.
Напомним, с 3 по 7 октября на полигоне Фориш в Джизакской области прошли первые за 12 лет
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