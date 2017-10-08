Узбекские военные познакомили коллег из России с древним Самаркандом

Источник: Sputnik

Официальный представитель Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин рассказал, что российские солдаты и офицеры посетили мемориальный комплекс великого ученого и богослова Исмаила аль-Бухари, а также побывали на месте захоронения первого президента Узбекистана Ислама Каримова, обустройство которого завершилось всего месяц назад.

Знакомство с Самаркандом продолжилось в знаменитой обсерватории Улугбека и завершилась на главной площади Регистан, где архитектурный ансамбль XV века сохранил свой первозданный вид.

Российский контингент на учениях представлен подразделениями горнострелковой бригады Центрального военного округа, которая дислоцирована в Республике Тыва. 150 солдат и офицеров со штатным вооружением совершили 400-километровый марш из Кызыла в Абакан. 2,5 тысячи километров до Ташкента военнослужащие преодолели по воздуху на самолетах ВКС России.

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Напомним, с 3 по 7 октября на полигоне Фориш в Джизакской области прошли первые за 12 лет узбекско-российские военные учения. В общей сложности в них приняли участие порядка 400 военнослужащих от двух стран.