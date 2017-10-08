«У людей мизерные зарплаты и пенсии»: Священник из Шолдэнешт отказался от фиксированных тарифов

35-летний священнослужитель никому не отказывает в помощи, старается вникнуть в жалобы прихожан и помочь добрым словом или советом. А еще в церкви больше нет твердых тарифов. Отец Иоанн решил сломать стереотип о том, что церковь — это бизнес.



«Село маленькое, в нём меньше 200 домов. Расценки и устанавливать не для кого. У людей мизерные зарплаты и пенсии, я ведь вижу — в селе действительно трудно», — сказал священник Ионн Граур.



После приезда в Михулены Иоанн Граур при поддержке местных жителей поменял в церкви окна и двери, отремонтировал потолок. Потом взял кредит в 25 тысяч леев и купил для неотапливаемого храма два кондиционера.



«Во всем, что мы делаем, во всех наших усилиях мы надеемся на Всевышнего. Мы не отчаиваемся. Надеемся, что у нас все получится. Только на этой неделе взяли кредит и переслали платеж за кондиционеры», — сообщил священник Иоан Граур.



До приезда отца Иоанна храм почти пустовал, теперь что ни служба — яблоку негде упасть. Прихожане довольны, что могут пожертвовать церкви, сколько могут, и расценки им не навязывают.



«Сколько можешь, столько оставляешь. Очень хорошо сейчас. Даже не представляете, как много он сделал для церкви. И очень помогает людям».



«Он доверяет нам. Мы помогаем, чем можем. Оставляем, сколько можем. Тарифа нет».



«Хороший священник, молодой, перспективный. Много хорошего делает для села. С тех пор как он приехал, церковь преобразилась».



До поступления на факультет теологии Иоанн Граур выучился на инженера. В этой сфере создал небольшой бизнес, который и позволяет содержать семью, а также самому помогать церкви.



Храм в селе Михулены Шолдэнештского района был построен в 1871 году и входит в перечень исторических памятников.