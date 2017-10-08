«У людей мизерные зарплаты и пенсии»: Священник из Шолдэнешт отказался от фиксированных тарифов
Священник от Бога. Так отзываются жители села Михулены Шолдэнештского района об Иоанне Грауре.
Священник от Бога. Так отзываются жители села Михулены Шолдэнештского района об Иоанне Грауре.
35-летний священнослужитель никому не отказывает в помощи, старается вникнуть в жалобы прихожан и помочь добрым словом или советом. А еще в церкви больше нет твердых тарифов. Отец Иоанн решил сломать стереотип о том, что церковь — это бизнес.
«Село маленькое, в нём меньше 200 домов. Расценки и устанавливать не для кого. У людей мизерные зарплаты и пенсии, я ведь вижу — в селе действительно трудно», — сказал священник Ионн Граур.
После приезда в Михулены Иоанн Граур при поддержке местных жителей поменял в церкви окна и двери, отремонтировал потолок. Потом взял кредит в 25 тысяч леев и купил для неотапливаемого храма два кондиционера.
«Во всем, что мы делаем, во всех наших усилиях мы надеемся на Всевышнего. Мы не отчаиваемся. Надеемся, что у нас все получится. Только на этой неделе взяли кредит и переслали платеж за кондиционеры», — сообщил священник Иоан Граур.
До приезда отца Иоанна храм почти пустовал, теперь что ни служба — яблоку негде упасть. Прихожане довольны, что могут пожертвовать церкви, сколько могут, и расценки им не навязывают.
«Сколько можешь, столько оставляешь. Очень хорошо сейчас. Даже не представляете, как много он сделал для церкви. И очень помогает людям».
«Он доверяет нам. Мы помогаем, чем можем. Оставляем, сколько можем. Тарифа нет».
«Хороший священник, молодой, перспективный. Много хорошего делает для села. С тех пор как он приехал, церковь преобразилась».
До поступления на факультет теологии Иоанн Граур выучился на инженера. В этой сфере создал небольшой бизнес, который и позволяет содержать семью, а также самому помогать церкви.
Храм в селе Михулены Шолдэнештского района был построен в 1871 году и входит в перечень исторических памятников.