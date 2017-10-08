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13:21 (мск), источник: Publika.md

«У людей мизерные зарплаты и пенсии»: Священник из Шолдэнешт отказался от фиксированных тарифов

Священник от Бога. Так отзываются жители села Михулены Шолдэнештского района об Иоанне Грауре.

Источник: Publika.md

35-летний священнослужитель никому не отказывает в помощи, старается вникнуть в жалобы прихожан и помочь добрым словом или советом. А еще в церкви больше нет твердых тарифов. Отец Иоанн решил сломать стереотип о том, что церковь — это бизнес.

«Село маленькое, в нём меньше 200 домов. Расценки и устанавливать не для кого. У людей мизерные зарплаты и пенсии, я ведь вижу — в селе действительно трудно», — сказал священник Ионн Граур.

После приезда в Михулены Иоанн Граур при поддержке местных жителей поменял в церкви окна и двери, отремонтировал потолок. Потом взял кредит в 25 тысяч леев и купил для неотапливаемого храма два кондиционера.

«Во всем, что мы делаем, во всех наших усилиях мы надеемся на Всевышнего. Мы не отчаиваемся. Надеемся, что у нас все получится. Только на этой неделе взяли кредит и переслали платеж за кондиционеры», — сообщил священник Иоан Граур.

До приезда отца Иоанна храм почти пустовал, теперь что ни служба — яблоку негде упасть. Прихожане довольны, что могут пожертвовать церкви, сколько могут, и расценки им не навязывают.

«Сколько можешь, столько оставляешь. Очень хорошо сейчас. Даже не представляете, как много он сделал для церкви. И очень помогает людям».

«Он доверяет нам. Мы помогаем, чем можем. Оставляем, сколько можем. Тарифа нет».

«Хороший священник, молодой, перспективный. Много хорошего делает для села. С тех пор как он приехал, церковь преобразилась».

До поступления на факультет теологии Иоанн Граур выучился на инженера. В этой сфере создал небольшой бизнес, который и позволяет содержать семью, а также самому помогать церкви.

Храм в селе Михулены Шолдэнештского района был построен в 1871 году и входит в перечень исторических памятников.

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