Плужник: на месте ДТП ничего не доказывайте, а фиксируйте все детали
Директор единого правового центра «Вигенс» Владимир Плужник дал советы автомобилистам, как правильно оформить протокол при
Директор единого правового центра «Вигенс» Владимир Плужник дал советы автомобилистам, как правильно оформить протокол при
В эфире Sputnik Кыргызстан юрист рассказал, что факт ДТП будет рассматриваться в здании Управления дорожной милиции, поэтому пытаться
Владимир Плужник обратил внимание на то, что при разбирательстве понадобится подробное описание места ДТП вплоть до расположения осколков стекла и тормозного пути.
Затем необходимо собрать данные о свидетелях, которые помогут доказать вашу правоту.