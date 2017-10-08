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15:03 (мск), источник: Sputnik

Плужник: на месте ДТП ничего не доказывайте, а фиксируйте все детали

Директор единого правового центра «Вигенс» Владимир Плужник дал советы автомобилистам, как правильно оформить протокол при дорожно-транспортом происшествии.

Источник: Sputnik

В эфире Sputnik Кыргызстан юрист рассказал, что факт ДТП будет рассматриваться в здании Управления дорожной милиции, поэтому пытаться что-либо доказывать или выяснять на месте бессмысленно.

Владимир Плужник обратил внимание на то, что при разбирательстве понадобится подробное описание места ДТП вплоть до расположения осколков стекла и тормозного пути.

Затем необходимо собрать данные о свидетелях, которые помогут доказать вашу правоту.

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