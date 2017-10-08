Погода в Башкирии на 9 октября: потепление до +15 градусов, кратковременные дожди
В республику вернется хорошая погода.
В республику вернется хорошая погода.
Завтра, 14 октября, в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь, днем осадков не предвидится. Ветер восточный,
Температура воздуха ночью составит 0,+5 градусов, в северных районах Башкирии похолодает до -5 градусов, днем столбик термометра поднимется до +10,+15 градусов.
На автодорогах ночью и утром местами туман, видимость 500−1000 м, уточнили в