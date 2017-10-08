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15:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода в Башкирии на 9 октября: потепление до +15 градусов, кратковременные дожди

В республику вернется хорошая погода.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 94% 759 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: РИА "Новости"

Завтра, 14 октября, в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь, днем осадков не предвидится. Ветер восточный, юго-восточный, возможны порывы ветра до 8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 0,+5 градусов, в северных районах Башкирии похолодает до -5 градусов, днем столбик термометра поднимется до +10,+15 градусов.

На автодорогах ночью и утром местами туман, видимость 500−1000 м, уточнили в пресс-службе МЧС республики.

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