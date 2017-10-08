Минчанка Марта Жданюк выбыла из «Новой Фабрики Звезд»

«Новая Фабрика Звезд» идет на телеканале «МузТВ» с сентября этого года. За победу в конкурсе, которым руководит продюсер Виктор Дробыш, сражаются более десятка молодых артистов. Были среди конкурсантов и две белоруски.
Одна из белорусок, минчанка Марта Жданюк, по итогам шестой недели конкурса выбыла из состава участников «Новой Фабрики Звезд». Последний концерт с Жданюк транслировался 7 октября.
«Спасибо всем огромное за поддержку, с вами я смогу еще больше! Я никуда не пропадаю и работаю дальше, чтобы вас радовать новыми песнями», — обратилась исполнительница к своим поклонникам после того, как выбыла из проекта.
В рамках «Новой Фабрики Звезд» Жданюк пела вместе с Альбиной Джанабаевой, Владом Соколовским, Александром Реввой и другими артистами.
Другая белоруска, Зина Куприянович, продолжает участие в конкурсе: ее там считают одной из самых ярких участниц.