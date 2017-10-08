Минчанка Марта Жданюк выбыла из «Новой Фабрики Звезд»

«Новая Фабрика Звезд» идет на телеканале «МузТВ» с сентября этого года. За победу в конкурсе, которым руководит продюсер Виктор Дробыш, сражаются более десятка молодых артистов. Были среди конкурсантов и две белоруски.

Одна из белорусок, минчанка Марта Жданюк, по итогам шестой недели конкурса выбыла из состава участников «Новой Фабрики Звезд». Последний концерт с Жданюк транслировался 7 октября.

«Спасибо всем огромное за поддержку, с вами я смогу еще больше! Я никуда не пропадаю и работаю дальше, чтобы вас радовать новыми песнями», — обратилась исполнительница к своим поклонникам после того, как выбыла из проекта.

В рамках «Новой Фабрики Звезд» Жданюк пела вместе с Альбиной Джанабаевой, Владом Соколовским, Александром Реввой и другими артистами.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.596774193548384% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZ-9sH8BVrP/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Друзья!? Уже сегодня буду рада встретиться с вами на Дне Рождения канала МУЗ-ТВ в ТРК Вегас на Каширском шоссе. В 18:30 состоится фото и автограф-сессия. Приходите, вход свободный.??#новаяфабриказвезд , #музтв , #мартажданюк @weitmedia @novaya_fabrika_zvezd @vdrobysh @muztv</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от martik_z (@martik_z) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-08T10:33:04+00:00">Окт 8 2017 в 3:33 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.