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14:31 (мск), источник: АиФ Казань

Ночью и утром 9 октября в Казани ожидается туман

Гидрометцентр Татарстана предупреждает о тумане 9 октября.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 94% 759 мм рт. ст. 6 м/с

По прогнозу синоптиков, ночью и утром местами в Казани и отдельных районах Татарстана ожидается туман. Также местами небольшой дождь, днем — без осадков. Максимальная температура воздуха днем +10… +15 градусов. В Казани 9 октября облачно, но без осадков, воздух прогреется до +12… +14 градусов.

10 октября в республике без осадков, днем +10… +15 градусов. 11 октября днем небольшой дождь, температура понизится до +6… +11 градусов.

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