Ночью и утром 9 октября в Казани ожидается туман
Гидрометцентр Татарстана предупреждает о тумане 9 октября.
Гидрометцентр Татарстана предупреждает о тумане 9 октября.
По прогнозу синоптиков, ночью и утром местами в Казани и отдельных районах Татарстана ожидается туман. Также местами небольшой дождь, днем — без осадков. Максимальная температура воздуха днем +10… +15 градусов. В Казани 9 октября облачно, но без осадков, воздух прогреется до +12… +14 градусов.
10 октября в республике без осадков, днем +10… +15 градусов. 11 октября днем небольшой дождь, температура понизится до +6… +11 градусов.